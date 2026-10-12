Studiu Deloitte: România rămâne printre țările europene cu cele mai accesibile locuințe, deși prețurile au crescut cu peste 14% în 2025

România se menține pe locul al patrulea în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe, după Turcia, Serbia și Albania, cu un preț mediu de 1.917 euro/mp în 2025, în creștere cu 14,4% față de anul anterior, cea mai mare dintre țările analizate, conform studiului Deloitte Property Index 2026 realizat pe baza datelor din principalele orașe din 25 de țări (din care 20 din Uniunea Europeană). Țara cu cele mai scumpe locuințe este Luxemburg, cu o medie de 9.160 de euro/mp în 2025, în creștere cu 4,6% față de anul anterior.

Per ansamblu, 19 din cele 22 de țări pentru care există date la nivel național au înregistrat creșteri ale prețurilor medii pentru locuințe, cele mai importante fiind în România (+14,4%), Croația (+14,3%), Slovacia (+12.5%) și Ungaria (+10,9%), iar scăderi notabile au fost consemnate în Turcia (-9%) și Serbia (-2,5%).

Dintre țările membre UE analizate în studiu, prețuri ridicate se înregistrează și în Cehia (5.412 euro/mp), Germania (5.200 de euro/mp), Austria (5.199 de euro/mp) și Olanda (5.186 de euro/mp) și, în timp ce sub 2.000 de euro/mp întâlnim în Turcia (864 euro/mp), Serbia (1.706 euro/mp), Albania (1.720 de euro/mp), România (1.917 euro/mp) și Grecia (1.931 de euro/mp), cu mențiunea că pentru Danemarca, Bulgaria și Irlanda nu există date privind media națională.

„Rezultatele studiului din acest an evidențiază o piață rezidențială europeană fragmentată, diferențele dintre piețele naționale fiind date de importanța factorilor locali, inclusiv a politicilor din domeniul locuirii, a tendințelor demografice, a constrângerilor de ofertă și a condițiilor macroeconomice generale. În România, creșterea prețurilor a fost determinată, în principal, de constrângerile de pe partea ofertei de locuințe, generate de blocajele din procesele de autorizare, de restricțiile de reglementare (inclusiv modificarea legislației care limitează destinația sumelor încasate în avans de la cumpărătorii viitori) și de creșterea costurilor de dezvoltare”, a declarat Irina Dimitriu, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal, lider al serviciilor de consultanță pentru sectorul imobiliar în cadrul Deloitte România.

Munchen a detronat, anul acesta, Luxemburg de pe primul loc în clasamentul orașelor europene, cu un preț mediu de 11.200 de euro/mp, însă și liderul de anul trecut se menține peste 10.000 de euro/mp, respectiv 10.567 de euro/mp. Pe locurile următoare se află Amsterdam (8.650 de euro/mp) și Barcelona (8.037 de euro/mp). Cea mai amplă scumpire a fost înregistrată în Durres (Albania) și Belgrad (Serbia), unde prețurile medii ale proprietăților rezidențiale au crescut cu 24%, respectiv 20% față de anul anterior, creșteri semnificative fiind consemnate și în Bratislava (+17,2%), Budapesta (+11,1%) și Copenhaga (+10,6%).

În România, cele mai mari prețuri sunt în Cluj-Napoca, respectiv 3.137 de euro/mp (în creștere cu 13,2% față de anul anterior), Brașov (2.156 de euro/mp, +13,6%) în timp ce Bucureștiul ocupă locul al treilea, cu 2.026 de euro/mp (+15,3%). Astfel, țara noastră este printre statele europene în care cel mai scump oraș nu este capitala, alături de Germania, unde Munchen este pe primul loc cu cele mai scumpe locuințe, Italia cu Milano și Spania cu Barcelona.

În clasamentul chiriilor, conduce orașul Luxemburg, cu o chirie medie lunară de 45,4 euro/mp, în creștere față de anul trecut. Pe locul al doilea se află Parisul, cu o chirie medie de 31,2 euro/mp, urmat de Barcelona cu 30,9 euro/mp și Dublin (30,8 euro/mp). Alte patru orașe au chirii de peste 25 de euro/mp, respectiv Oslo (28,9 euro/mp), Amsterdam (28,7 euro/mp), Madrid (28,5 euro/mp) și Copenhaga (25,5 euro/mp). Dintre orașele din statele UE analizate, cel mai ieftine din perspectiva chiriei sunt Plovdiv, Varna și Sofia din Bulgaria, între 6,6 euro/mp și 8,7 euro/mp, și Patra și Salonic din Grecia – 7,6 euro/mp, respectiv 9,2 euro/mp. În România, cele mai mari chirii sunt în București (11,2 euro/mp, în creștere față de anul anterior), urmat de Cluj-Napoca (10,3 euro/mp, neschimbat) și Brașov, unde chiriașii plătesc în medie 9,3 euro/mp pe lună (ușor peste 2024).

„Din perspectiva tranzacțiilor, anul 2025 a fost unul atipic, cu o activitate mai intensă în prima parte a anului, înainte de intrarea în vigoare a cotei modificate de TVA pentru locuințele noi, și cu scădere accentuată în ultimele trei luni ale anului, când vânzările de locuințe s-au redus cu 10% față de perioada similară din 2024. Însă, în pofida reducerii volumului de tranzacții, prețul mediu pe metru pătrat a continuat să crească pe întreaga perioadă analizată. Iar acest trend ar putea continua, chiar dacă într-un ritm mai temperat, în condițiile în care oferta rămâne limitată în marile orașe”, a declarat Marius Vasilescu, Partener, Consultanță Financiară, Deloitte România.

Ediția a 15-a a studiului Deloitte Property Index analizează evoluția pieței imobiliare rezidențiale în anul 2025 în 25 de țări și 71 de orașe. Toate prețurile cuprinse în analiză sunt convertite în euro, pentru a obține rezultate comparabile.

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