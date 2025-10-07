cursdeguvernare

marți

7 octombrie, 2025

Stiri

Studiu danez: Peste 60% din creșterea prețurilor la locuințe e cauzată de imigrație. Presiune pe asistența socială

De Razvan Diaconu

7 octombrie, 2025

Imigrația în Danemarca a crescut masiv prețul locuințelor la nivel de municipii, fiind responsabilă pentru 62% din creșterea din 1999 încoace, conform unui studiu cvasi-experimental realizat de cercetători de la Universitatea Aarhus din Danemarca.

În perioada analizată, 1999–2016, la fiecare interval de cinci ani populația imigrantă a crescut, în medie, cu 1,2% din populația anului de bază 1995, element ce, potrivit estimărilor cercetătorilor, a dus populația imigrantă la o cotă de 12,6% din total populație rezidentă în 2025, de la 5,4% în 1999.

În această perioadă, afluxul de imigranți și descendenți reprezintă 90% din creșterea populației daneze (de la 5,3 milioane la 6 milioane).


Presiune pe sistemul de asistență socială – Studiul e bazat pe date administrative

Conform studiului, la nivel de suburbii și cartiere mărunte nu se înregistrează o evoluție similară în intensitate (există creștere de chirii și prețuri de locuințe dar nu la fel de mari) în condițiile în care acestea se reduc ca număr al populațiilor.

”Am constatat că, pe termen mediu, afluxul de imigranți are un efect puternic și semnificativ asupra creșterii chiriilor și a prețurilor locuințelor private la nivel municipal, fără a influența oferta de locuințe sau distribuția geografică a populației native. De asemenea, am identificat un efect și la nivel de cartier, însă mai redus – posibil datorită creșterii construcției de locuințe publice și migrației externe a nativilor, care atenuează impactul pozitiv al cererii generate de imigrație asupra prețurilor”, se arată în concluziile studiului.

”Folosind instrumentul nostru de analiză bazat pe prognoza distribuției refugiaților („refugee forecast shift-share”), am constatat că un aflux de imigranți egal cu 1% din populația unei municipalități în 1995, pe parcursul unei perioade de cinci ani, determină o creștere a chiriilor pentru locuințe private cu aproximativ 6% și o creștere a prețurilor locuințelor cu aproximativ 11%”, se mai adaugă în concluzii, unde este menționat un studiu similar din SUA ce estima o creștere de 6,8% pe o perioadă similară de 5 ani.

În plus, ”un alt mecanism prin care imigrația poate influența chiriile și prețurile locuințelor este posibila deteriorare a calității bunurilor publice locale – de exemplu, a școlilor”.

(Citește și: Olanda – măsuri de urgență antiimigrație: Controale la graniță și returnări accelerate ale migranților)


***

