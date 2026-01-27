Studiu Confidex: ”Prudența accentuată” domină mediul de afaceri românesc. 4 din 10 manageri consideră că situația firmei lor s-a deteriorat – Așteptările și planurile pentru 2026

Antreprenorii români și mediul de afaceri local pendulează între pesimism și precauție, potrivit celui mai recent studiu Confidex, aflat la ediția a 13-a.

Potrivit sondajului Confidex, încrederea în economie se deteriorează (indicele încrederii la 47,2 puncte de la 51,3 puncte), evoluție ce reflectă ”un context marcat de instabilitate politică și economică la nivel internațional, volatilitate geopolitică, presiuni macroeconomice regionale, precum și lipsa de predictibilitate legislativă și fiscală pe plan local”.

În același timp, așteptările privind ajustările bugetare și diminuarea investițiilor publice contribuie la accentuarea sentimentului de prudență în mediul de afaceri, potrivit analizei.

Studiul, realizat pe un eșantion de peste 500 de manageri de top, arată că, 4 din 10 manageri români consideră că situația companiei lor s-a înrăutățit în ultimele 6 luni. ”Optimismul față de starea economiei este în scădere, iar majoritatea respondenților se declară nesatisfăcuți de evoluția propriilor afaceri, fie din cauza deteriorării performanței, fie a stagnării acesteia”, punctează realizatorii studiului într-un comunicat.

Realizarea studiului a fost susținută de Romanian Business Leaders (RBL).

Optimism în scădere. 30% din respondenți anticipează că profitabilitatea va scădea în 2026

Conform analizei Confidex, percepția generală indică o viziune prudentă, în multe cazuri pesimistă, asupra economiei sectoriale, naționale, europene și globale, mulți dintre manageri apreciind că situația economică s-a deteriorat sau a rămas neschimbată.

Cu toate acestea, cel mai redus nivel de îngrijorare se manifestă în raport cu propriul business. Managerii consideră că asupra acestuia au un grad mai mare de control și că diferențierea în piață depinde de deciziile strategice adoptate. Cu toate acestea, 30% dintre respondenți anticipează, totuși, că starea companiei și profitabilitatea vor continua să scadă în 2026.

Analiza sectorială evidențiază diferențe semnificative între domenii. ”Agricultura și sectorul IT se numără printre cele mai pesimiste, fiind afectate de volatilitatea costurilor, dependența de reglementări și presiunile externe”, arată realizatorii.

La polul opus, serviciile și comerțul se poziționează drept cele mai optimiste sectoare, susținute de ”o cerere relativ stabilă și de o capacitate mai mare de adaptare la condițiile de piață”.

Tabloul macroeconomic îi îndeamnă pe antreprenori să fie prudenți

În ceea ce privește anticipațiile pentru următoarele șase luni, rezultatele studiului Confidex conturează un tablou macroeconomic dominat de ”prudență accentuată”. Managerii români rămân rezervați în privința evoluției economiei și a investițiilor, punctează realizatorii studiului.

78% dintre manageri se așteaptă ca mediul legislativ și fiscal să devină mai puțin prietenos pentru afaceri, în timp ce doar 3% anticipează o evoluție favorabilă. În același timp, așteptările negative se reflectă și în indicatorii macro: 64% dintre respondenți prevăd o depreciere a leului față de euro, 52% anticipează o reducere a investițiilor publice, iar perspectivele privind șomajul rămân în creștere. În acest context, doar 19% dintre manageri se așteaptă la o scădere a inflației.

Cu toate acestea, crește semnificativ gradul de încredere în Guvern – de la 3% în S1 2025 la 18% în ediția curentă.

Principalele preocupări și direcții strategice ale mediului de afaceri

Cele mai frecvente preocupări ale managerilor rămân legate de scăderea vânzărilor, a numărului de clienți și a comenzilor, menționate de 43% dintre respondenți, un nivel similar cu cel din ediția anterioară. În schimb, instabilitatea economică și politică scade semnificativ în topul temerilor, fiind indicată de doar 12% dintre manageri, semn că acest tip de risc este tot mai mult perceput ca parte a contextului structural actual.

Scăderea investițiilor, prudența investitorilor și accesul la finanțare rămân preocupări relevante pentru 16% dintre respondenți. Se remarcă, totodată, o creștere a îngrijorărilor legate de majorarea taxelor și impozitelor, menționată de 22% dintre manageri, reflectând ”temeri sporite privind presiunea fiscală asupra mediului privat”.

Din perspectiva oportunităților, managerii indică o orientare tot mai accentuată către diversificarea produselor (25%), accesul la piețele internaționale (23%) și digitalizare și tehnologizare (16%), alături de controlul costurilor și procese de consolidare la nivel de piață (prin M&A).

Accesul la finanțare și atragerea forței de muncă rămân provocări importante și in 2026. Majoritatea managerilor consideră că atragerea forței de muncă din străinătate ar avea un impact pozitiv asupra economiei românești în ansamblu, însă aproximativ jumătate dintre respondenți apreciază că efectul asupra propriei companii sau asupra sectorului în care activează ar fi limitat sau inexistent.

În 2026 eforturile managerilor se vor concentra pe măsuri care susțin stabilitatea și dezvoltarea afacerilor, în special creșterea vânzărilor (51%), îmbunătățirea relației cu clienții și digitalizarea companiei (25%). Prioritățile rămân în mare parte similare cu cele din prima jumătate a anului, cu o creștere notabilă a interesului pentru promovare și vizibilitate, de la 14% la 20%.

”Rezultatele CONFIDEX confirmă ceea ce vedem zi de zi în comunitatea noastră: antreprenorii rămân încrezători în propriile companii și caută oportunități, însă au nevoie de predictibilitate pentru a lua decizii curajoase de investiții. Stabilitatea, reguli clare și o relație funcțională cu statul pot transforma prudența de azi în creșterea de mâine”, a declarat Alexandru Dincovici, directorul general al RBL.

