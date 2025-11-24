Studiu Concordia: România are a cincea suprafață agricolă din UE, dar pierde valoare pe lanțul agroalimentar

Țara noastră dispune de resurse agricole considerabile și are un potențial semnificativ în agricultură, fiind a cincea suprafață agricolă din UE și unul dintre cei mai mari producători de cereale, dar se confruntă cu pierderi mari de valoare pe lanțul intern, potrivit unui studiu realizat de Deloitte România pentru Confederația Patronală Concordia.

Studiul vizează valoarea adăugată și contribuția a trei sectoare strategice la economia națională: producția agricolă primară, procesarea alimentară și distribuția și comercializarea agroalimentară.

Analiza arată că gradul scăzut de integrare în lanțurile valorice și capacitatea limitată de procesare duc la pierderi semnificative de valoare adăugată. Blocajele sunt diferite pe cele trei verigi, dar se cumulează în același rezultat: o economie agricolă performantă în volum, dar slab valorificată în valoare adăugată.

Concluziile pe cele trei sectoare analizate

1, Producția agricolă primară

Studiul arată că producția primară este puternic afectată de: fragmentarea excesivă a terenurilor (peste 90% dintre exploatații au sub 5 ha), vârsta ridicată a fermierilor – peste 44% au peste 65 de ani, cel mai ridicat nivel din UE, infrastructură deficitară: irigații insuficiente, depozitare limitată, dotări tehnice învechite, pierderi mari în horticultură și lapte, unde o parte importantă a producției nu ajunge în procesare. Acești factori limitează posibilitatea României de a valorifica propriile resurse și contribuie la importuri ridicate la carne, lactate, legume și fructe.

Direcții de acțiune recomandate:

investiții rapide în centre de colectare și depozitare pentru horticultură și lapte

accelerarea cadastrului și stimularea contractelor pe termen lung

programe dedicate tinerilor fermieri și formelor asociative

extinderea irigațiilor și a infrastructurii locale (drumuri agricole, depozitare frigorifică).

2, Procesarea alimentară este veriga cu cel mai mare potențial, dar cea mai subutilizată

Procesarea rămâne segmentul unde România pierde cea mai mare parte a valorii adăugate. Conform studiului: productivitatea este de trei ori mai mică decât media UE, unele unități de procesare funcționează la doar 10–20% din capacitate, în special în sectorul cărnii, modernizarea tehnologică este insuficientă, există dificultăți de acces la finanțare, în special pentru IMM-uri, iar lanțurile valorice sunt incomplete.

Direcții de acțiune recomandate:

un program strategic de modernizare tehnologică și eficiență energetică

facilitarea finanțării pentru investiții și capital circulant

stimularea valorificării subproduselor integrare verticală între fermieri–procesatori–retaileri

dezvoltarea unor politici comerciale proactive pentru export

3, Distribuția și comercializarea.

Analiza confirmă că performanța distribuției depinde de echilibrarea relațiilor pe întreg lanțul. În prezent: infrastructura de colectare, sortare, depozitare este insuficientă, mai ales în zonele rurale, multe produse locale nu pot ajunge în retail din cauza lipsei de standardizare, ambalare adecvată și volume impredictibile, lanțurile scurte sunt slab dezvoltate, iar formele asociative ale producătorilor nu sunt încă funcționale, piața are nevoie de un cadru coerent de certificare dar și de branduri naționale vizibile.

Direcții de acțiune recomandate:

dezvoltarea centrelor regionale de colectare și a piețelor angro moderne

sprijin pentru profesionalizarea producătorilor în marketing, ambalare, etichetare

transparență în standardele de calitate și mecanisme corecte de evaluare la recepție

inițiative comune de promovare a produselor românești

consolidarea colaborării între producători, procesatori și retaileri

Conform Concordia, studiul și direcțiile sale de acțiune pentru perioada următoare își propun să ofere o bază analitică pentru reforme de politică publică: reducerea deficitului comercial, creșterea valorii adăugate, modernizarea lanțurilor agroalimentare și să contribuie la un dialog structurat cu Guvernul României, Parlament și actorii din lanțul agroalimentar asupra unor politici pe termen scurt și mediu.

