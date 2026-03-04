Studiu / Companiile conectate politic transformă reglementările, din cost, în avantaj competitiv

Reglementările nu afectează toate firmele în mod egal. Firmele fără legături politice resimt un impact negativ semnificativ asupra valorii lor de piață, în timp ce firmele cu conexiuni politice pot transforma reglementările în avantaje competitive, protejându-și poziția pe piață și obținând profituri mai mari, potrivit unui studiu publicat în Review of Corporate Finance Studies.

Cercetătorii au folosit date extinse privind firmele listate la bursa americană și au comparat valorile de piață în funcție de intensitatea reglementărilor și de conexiunile politice ale firmelor.

Rezultatele arată că, în ansamblu, firmele care operează în industrii intens reglementate au un raport market‑to‑book mai mic, adică valoarea lor de piață scade comparativ cu valoarea contabilă. Mai exact, autorii notează că „o creștere cu o abatere standard a intensității reglementării este asociată cu o scădere a raportului market‑to‑book de aproximativ 0,05 abateri standard”, ceea ce arată că regulile impun costuri suplimentare firmelor fără legături politice.

Companiile conectate politic transformă reglementările din cost în avantaj competitiv

Situația este diferită pentru firmele considerate conectate politic – firme care au relații cu membri ai Congresului sau foști angajați ai agențiilor de reglementare. Autorii subliniază că „firmele cu legături politice și expunere ridicată la reglementare au rapoarte de evaluare mai mari, iar valorile lor de piață cresc după apariția noilor reglementări.”

Pentru a evalua efectele reglementărilor neașteptate, cercetătorii au analizat cinci schimbări legislative majore, inclusiv legi precum Dodd‑Frank și Affordable Care Act. Rezultatele arată că, în jurul momentului anunțului, valorile de piață ale firmelor conectate politic au crescut cu aproape 1,7% mai mult decât ale firmelor fără conexiuni, pe o fereastră de două zile de tranzacționare. Pentru companiile cu conexiuni în partidul de guvernământ, creșterea a fost chiar mai mare, de 2,2%. Această diferență a fost vizibilă și pe intervale mai extinse, de până la zece zile de tranzacționare după anunț.

Studiul mai arată că reglementările și conexiunile politice influențează și intrarea de noi competitori în industrie. În sectoarele puternic reglementate și dominate de firme politice conexe, numărul de noi firme este semnificativ mai scăzut, ceea ce sugerează că aceste companii pot controla piața și menține poziția dominantă. Astfel, rata de intrare a noilor firme în industriile dominate de firme politice este cu 10%-15% mai mică decât media sectoarelor neconectate.

În paralel, firmele politice conexe obțin marje mai mari de preț și își păstrează profitabilitatea, în timp ce firmele neconectate resimt mai puternic costurile reglementării. Marjele de preț (markup) ale firmelor politice sunt cu 1,5–2 puncte procentuale mai mari decât firmele fără conexiuni.

„În ansamblu, rezultatele noastre oferă sprijin pentru perspectiva capturii reglementării, sugerând că reglementările pot crește valoarea firmelor conectate politic.” Totuși, aceștia subliniază că „nu toate rezultatele sunt robuste la diferite specificații econometrice”, indicând că efectul reglementărilor poate varia în funcție de industrie și tipul firmei.

