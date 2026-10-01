Studiu BCR: Aproape jumătate dintre tinerii care locuiesc cu părinții nu se simt pregătiți să se mute de acasă

Aproape jumătate (47%) dintre tinerii care locuiesc în prezent cu părinții spun că se simt puțin sau deloc pregătiți să se mute de acasă, iar pentru 46% dintre cei care au făcut deja acest pas gestionarea banilor a fost principala provocare, potrivit unui studiu realizat de Cult Market Research la comanda BCR.

Doar 14% dintre tineri consideră în prezent mutarea de acasă drept unul dintre momentele care marchează trecerea spre maturitate. În topul experiențelor asociate acestei etape se află prima relație, menționată de 24% dintre respondenți, intrarea la liceu, cu 23%, și primul loc de muncă, cu 21%.

În rândul celor care s-au mutat deja de acasă, 59% spun că au avut încredere că se pot descurca pe cont propriu, în timp ce 41% consideră că le-ar fi fost utilă o pregătire mai bună înainte de prima mutare.

Potrivit studiului, independența financiară presupune pentru tineri nu doar găsirea unei locuințe, ci și gestionarea cheltuielilor și asumarea unor noi responsabilități.

BCR estimează că, înainte de mutarea într-o garsonieră din București, cu o chirie medie de aproximativ 1.500-2.000 de lei, un tânăr are nevoie de circa 5.000-6.000 de lei pentru chiria primei luni, garanție, eventualul comision al agenției și cheltuielile pentru obiectele de bază necesare într-o locuință. În cazul unui apartament cu două camere împărțit cu o altă persoană, costul inițial ar putea ajunge la aproximativ jumătate.

Pentru cheltuielile lunare, banca indică, pentru o garsonieră, costuri recurente de aproximativ 350-450 de lei pentru chirie și utilități, cu variații în perioada de iarnă, la care se adaugă cheltuielile pentru mâncare, transport și alte nevoi personale. Pentru mâncarea gătită acasă, BCR folosește ca reper aproximativ 1.000 de lei pe lună și estimează că totalul cheltuielilor esențiale ale unui tânăr care locuiește singur în București sau într-unul dintre marile orașe universitare ajunge la cel puțin 3.000-3.500 de lei pe lună.

Banca recomandă constituirea unui fond de rezervă echivalent cu trei luni de cheltuieli esențiale. Pentru un tânăr din București sau dintr-un mare oraș, acesta ar însemna aproximativ 9.000-10.000 de lei. Potrivit recomandărilor BCR, economisirea a 750 de lei pe lună ar permite atingerea acestei sume în aproximativ un an.

O altă recomandare este împărțirea venitului net după regula 50/30/20: 50% pentru nevoi esențiale, precum locuința, utilitățile, mâncarea și transportul, 30% pentru dorințe și 20% pentru economii. La un venit net de 5.000 de lei, această împărțire ar însemna 2.500 de lei pentru nevoi, 1.500 de lei pentru dorințe și 1.000 de lei pentru economii.

BCR precizează însă că, în orașele mari, costul locuinței poate face ca nevoile esențiale să depășească pragul de 50% din venit. În acest caz, diferența poate fi acoperită din bugetul destinat dorințelor, iar economisirea poate începe de la 10% din venit. Împărțirea unui apartament cu alte persoane poate reduce ponderea cheltuielilor esențiale la aproximativ 60% din venit, față de peste 70% în cazul unei garsoniere închiriate individual, potrivit estimărilor prezentate de bancă.

BCR recomandă, de asemenea, ca tinerii să își testeze capacitatea de a susține cheltuielile înainte de mutare. Una dintre metode este punerea deoparte, timp de trei luni, a unei sume echivalente chiriei și utilităților, estimată de bancă la aproximativ 1.800-2.400 de lei lunar. Dacă suma poate fi economisită fără împrumuturi, aceasta poate servi ulterior pentru plata garanției și a primei chirii.

„Pentru un tânăr, prima mutare de acasă este mai mult decât o schimbare de adresă. Este unul dintre primele momente în care începe să ia decizii pe cont propriu, să își gestioneze banii și să își asume responsabilități noi”, afirmă Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR la BCR.

Studiul a fost realizat de Cult Market Research, la comanda BCR, la începutul anului școlar și universitar 2025-2026, în cadrul programului Zbor, pe un eșantion național de 1.610 tineri cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani.

BCR derulează programul de educație financiară Școala de Bani de zece ani. Potrivit băncii, programul include ateliere gratuite în școli și companii și resurse online, o parte dintre activități fiind susținute de o rețea de peste 3.000 de angajați voluntari ai BCR, care acționează ca traineri alături de cadre didactice. De la lansare, programul a ajuns, potrivit BCR, la peste un milion de români de toate vârstele.

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