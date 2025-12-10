IT&C a devenit lider la exporturile de servicii în 2025: Sectorul a avut o cifră de afaceri de 23,6 mld. euro anul trecut, dar a pierdut la nivel de pondere în PIB

Industria IT&C va fi lider la exporturile de servicii în 2025, asta după ce a avut o contribuție majoră la economia României și în 2024, cu o cifră de afaceri de 23,6 miliarde de euro, exporturi în creștere și o pondere de 6,67% în PIB, în scădere totuși în ultimii ani, potrivit studiului de industrie publicat de ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii.

Conform datelor din studiu, sectorul rămâne un pilon al economiei, dar se observă o temperare a ritmului de creștere. Această temperare, spune ANIS, reflectă ”primele semnale ale impactului schimbărilor fiscale recente asupra performanței sectorului”.

Industria IT&C a depășit în 2024 pragurile anterioare în materie de contribuție la PIB, taxe și valoare adăugată

23,6 mld. EUR cifra de afaceri IT&C în 2024 – din care IT-ul ajunge la 17,7 mld. EUR, în creștere față de 2023 (15,6 mld. EUR);

6,67% din PIB – contribuție directă IT&C, în ușoară scădere față de 2023 (6,8%), din care IT-ul înregistrează 5,01%;

195.929 angajați în IT – creștere moderată față de 2023, sub vârful din 2022;

89.297 lei/angajat – cea mai mare contribuție fiscală per salariat din economie;

45 mld. lei cheltuieli de personal – cea mai mare pondere sectorială;

2 mld. lei investiții în R&D – poziționând IT-ul ca lider al cercetării private;

IT&C devine în 2025 liderul exporturilor de servicii la nivelul economiei;

eliminarea facilităților fiscale – risc de până la -17,6% în profitabilitate pentru companii în 2025.

”Datele confirmă că IT&C este unul dintre sectoarele care trag economia înainte, nu doar prin performanță financiară, ci și prin stabilitate și reziliență. Industria a continuat să investească, să angajeze și să exporte, chiar și într-un context de operare mai dificil. În același timp, efectele eliminării facilității fiscale încep să se resimtă și pot influența investițiile viitoare. Potențialul de creștere rămâne, cu condiția ca România să își asume politici publice predictibile și orientate spre viitor”, a declarat Corina Vasile, directorul executiv al ANIS.

Conform studiului, cifra de afaceri a crescut în toate subsectoarele în 2024, în timp ce scăderea ușoară a ponderii sectorului la formarea PIB este pusă pe seama contextului economic general mai dificil.

Exporturile IT&C, cotă masivă în totalul exporturilor de servicii

Studiul mai arată că, în 2024, serviciile IT&C au reprezentat 25,6% din totalul exporturilor de servicii ale României, iar în primele șapte luni din 2025 sectorul a devenit exportatorul nr. 1 de servicii.

Conform ANIS, această schimbare de poziționare arată maturitatea industriei și capacitatea de scalare internațională, cât și potențialul de orientare a economiei românești către zonele cu valoare adăugată ridicată, bazate pe cunoaștere și competențe.

În ceea ce privește forța de muncă activă în sectorul IT, studiul arată că numărul angajaților a crescut moderat în anul 2024, la 195.929. Creșterea modestă față de 2023 a lăsat efectivul de salariați al industriei sub nivelul record atins în 2022.

ANIS mai arată că firmele raportează o presiune pe costurile salariale în condițiile în care cheltuielile de personal au crescut la un total sectorial de 45 mld. lei, reprezentând 38,4% din cifra de afaceri, cea mai mare pondere sectorială din economie, iar salariul mediu brut depășește 15.000 lei, cu un ritm susținut de creștere ce oferă sectorului poziția de principal contributor la taxe per angajat.

În materie de impact al eliminării facilităților fiscale de la 1 ianuarie 2025, studiul arată că aceasta scade profitabilitatea firmelor cu un procent cuprins între -8,8% și -17,6%, cu cel mai mare impact asupra IMM-urilor, care reprezintă 97% din industria IT după numărul de companii.

”Pe fondul unor marje deja comprimate din cauza costurilor salariale și a presiunii globale pe prețuri, o reducere suplimentară a profitabilității poate afecta capacitatea de inovare, retenția talentelor și extinderea internațională”, avertizează ANIS.

Solicitările sectorului IT

Asociația patronală a industriei trasează în cadrul studiului și o serie de 7 direcții pe care le cataloghează drept esențiale pentru menținerea rolului IT&C ca motor al economiei:

1. Predictibilitate fiscală și un cadru competitiv pentru munca înalt calificată. Schimbările bruște afectează investițiile și încrederea, arată ANIS.

2. Consolidarea stimulentelor pentru cercetare-dezvoltare și inovație, în condiițiile în care R&D este catalizatorul valorii adăugate și al produselor proprii.

3. Programe naționale de upskilling/reskilling în AI, cloud, cybersecurity deoarece cererea depășește oferta de competențe.

4. Sche­me de sprijin pentru IMM-uri și scale-up-uri tehnologice. 96% sunt microîntreprinderi — fără sprijin, România nu va produce campioni regionali.

5. Atragerea și retenția investițiilor străine directe (ISD) în tehnologie în condițiile în care ISD-urile rămâne un pilon al ecosistemului.

6. Educație STEM și digitală robustă, de la școală la universitate, deoarece deficitul de competențe este o vulnerabilitate strategică, potrivit ANIS.

7. În același timp, ANIS solicită accelerarea digitalizării economiei și a administrației publice, care va sprijini și cererea internă și industria locală de IT într-o perioadă în care aceasta dă semne de stagnare.

