Studiu. Un sfert dintre români își doresc să fi început economisirea mai devreme – iar 6 din 10 români cred că sunt în urmă cu obiectivele financiare în raport cu vârsta

Un procent de 62% dintre români se consideră în urmă cu obiectivele financiare față de unde și-ar fi dorit să fie la vârsta pe care o au, după cum arată un studiu realizat de Reveal Marketing Research pentru CFA România și BCR.

Independența financiară este mai mult o aspirație decât o realitate pentru majoritatea românilor, în contextul în care doar o treime dintre cei care au participat la studiu se declară independenți financiar. În același timp, vârsta medie la care relația cu banii se schimbă cel mai mult este cea de 30 de ani.

Studiul și-a propus să analizeze percepția românilor asupra independenței financiare și diferențele dintre generații. Studiul a fost desfășurat în octombrie 2026 pe un eșantion de 1.200 de respondenți și cuprinde răspunsuri de la trei generații: Gen Z (1997-2012), Millennials (1981-1996) și Gen X (1960-1980).

Românii înțeleg diferit independența financiară în funcție de vârstă

Românii definesc independența financiară în special prin autonomie față de ceilalți (22%), siguranță și stabilitate economică (19%) și prin libertatea de decizie asupra propriei vieți (16%).

Percepția diferă însă în funcție de generație. Gen Z asociază în mai mare măsură independența financiară cu veniturile obținute prin munca proprie (19% Gen Z vs. 7% Gen X). De cealaltă parte, Generația X pune mai mult accent pe siguranța financiară (22% Gen X vs. 14% Gen Z).

„Educația financiară și dialogul între generații pot reduce distanța dintre aspirațiile financiare ale românilor și realitatea pe care o trăiesc”, a declarat Adrian Codirlașu, CFA, Președinte al Asociației CFA România.

În acest context, doar 36% dintre români se consideră independenți financiar, iar 15% cred că vor atinge această independență în viitor. Gen X declară cel mai ridicat nivel de independență financiară (41%), urmată de Millennials (35%) și Gen Z (26%).

Întrebați cum se poziționează financiar raportat la propria vârstă, 62% dintre români recunosc că se află în urmă față de unde și-ar dori să fie. Sentimentul de decalaj financiar crește proporțional cu vârsta: 52% în cazul Gen Z, 61% pentru Millennials și 69% pentru Gen X.

Rezultatele studiului arată că cei mai mulți dintre români asociază maturitatea financiară cu primirea primului salariu (32%) și că relația cu banii se transformă în jurul vârstei de 30 de ani.

Când vine vorba despre lecțiile pe care diferitele generații le pot transmite între ele, 23% dintre români își doresc să fi luat decizia de a economisi mult mai devreme în viață. Mai mult, 46% dintre respondenți consideră că disciplina economisirii este cea mai importantă lecție pe care tinerii o pot prelua de la generațiile mai mature.

De cealaltă parte, 42% dintre români spun că generațiile mai mature au de învățat de la tineri despre diversificarea surselor de venit.

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