Studenții se alătură protestului din 4 februarie al profesorilor – îi cer premierului să accepte o întâlnire

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță că se va alătura protestului organizat de federațiile sindicale din educație în fața sediului Guvernului. Studenții reclamă un declin sever al calității vieții universitare, generat de tăierile bugetare masive și de măsurile de austeritate impuse în ultimul an.

Protestul va avea loc miercuri, 4 februarie 2026, începând cu ora 12:00, în Piața Victoriei.

O criză a subfinanțării: „Economii” infime, impact social major

Conform reprezentanților studenților, deciziile Executivului de a reduce bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026 reprezintă o lovitură directă la adresa echității sistemului de învățământ.

Impactul negativ a fost resimțit încă de la începutul acestui an, explică ANOSR.

Ei scot în evidență contrastul dintre impactul suportat de studenți și economiile realizată în bugetul de stat:

Modificările aduse prin OUG 156/2024 au limitat reducerea de 90% pentru transportul feroviar doar la rutele domiciliu-universitate.

Pe de altă parte, o analiză recentă a Alianței arată că această măsură a generat o economie derizorie de doar 0,0021% din buget, însă a îngrădit drastic mobilitatea și accesul studenților la oportunități educaționale.

Fondul de burse, redus la jumătate

Cea mai critică problemă semnalată este diminuarea drastică a sprijinului financiar pentru studenți. Prin Legea nr. 141/2025, mecanismul de calcul al burselor a fost modificat, ducând la efecte devastatoare:

Fondul de burse s-a redus la jumătate, ceea ce echivalează cu pierderea a aproximativ 44.000 de burse sociale.

Baza de calcul a fost mutată de la salariul minim brut la cel net.

Bursele nu se mai acordă pe tot parcursul anului, ci exclusiv pe durata activității didactice.

Studenții înregistrați pe locuri cu taxă nu mai pot beneficia de burse din fonduri publice, indiferent de performanță sau nevoi sociale.

„Minimul lunar necesar pentru un student este de 2.027,99 lei, în timp ce bursa socială minimă oferită de stat este de doar 925 lei”, avertizează ANOSR, citând studiul „Coșul minim al studentului”, analiză realizată luna aceasta, pe noile date implicate de măsurile de austeritate.

Revendicările studenților pentru 4 februarie

În cadrul manifestației din fața Guvernului, studenții vor solicita ferm următoarele măsuri:

Alocarea a cel puțin 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru educație și cercetare.

Acordarea burselor pe toată durata anului calendaristic.

Creșterea procentului pentru fondul de burse de la 10% la 17,5% din salariul minim net.

Reintroducerea eligibilității pentru burse a studenților de pe locurile cu taxă.

Revenirea la reducerea de 90% pentru transportul feroviar pe toate rutele interne.

Critici la adresa ministerului: „Ignorare repetată”

Comunicatul ANOSR critică și atitudinea ministrului-interimar al Educației, Ilie Bolojan, acuzat de „lipsă de interes” și de refuzul constant de a dialoga cu reprezentanții studenților.

Tinerii avertizează că orice reducere suplimentară a finanțării universităților va duce inevitabil la o creștere a taxelor de școlarizare.

