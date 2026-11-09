Studenții cer pentru educaţie 15% din cheltuielile bugetului general consolidat – așa cum prevede legea – Obligația de alocare a 6% din PIB nu a fost nici ea respectată

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită respectarea prevederii legale privind alocarea pentru educaţie a 15% din cheltuielile bugetului general consolidat, întrucât doar o finanţare suficientă poate menţine accesibilitatea şi echitatea sistemului de învăţământ pentru toţi cei înscrişi în acesta.

„Criticăm diminuarea alocărilor bugetare şi considerăm că România nu mai poate suporta perpetuarea subfinanţării unui domeniu esenţial pentru dezvoltarea societăţii, în contextul în care costurile acesteia sunt transferate asupra studenţilor”, subliniază reprezentanţii studenţilor.

Conform art. 147 din Legea Învăţământului Superior nr. 199/2023, „finanţarea cheltuielilor pentru educaţie, la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu toate componentele sale, reprezintă, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat.”

ANOSR solicită respectarea prevederii legale privind alocarea pentru educaţie a 15% din cheltuielile bugetului general consolidat, întrucât doar o finanţare suficientă poate menţine accesibilitatea şi echitatea sistemului de învăţământ pentru toţi cei înscrişi în acesta.

„De asemenea, reiterăm cererea adresată Guvernului de a aborda responsabil elaborarea proiectului legilor bugetului de stat pentru anul 2027 şi de a asuma clar măsuri pentru reducerea efectelor tăierilor succesive”, mai spun studenţii.

Argumentele studenților

ANOSR precizează că rectificarea bugetară pentru anul 2026 a redus cu 121,5 milioane de lei alocările pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi, în loc să investească în educaţie, Guvernul continuă să neglijeze finanţarea unui domeniu esenţial pentru viitorul tinerilor şi al societăţii, accentuând presiunea financiară asupra studenţilor.

„Rectificarea bugetară pentru anul 2026, prin care au fost diminuate 121,5 milioane de lei din alocările pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, accentuează dificultăţile cu care se confruntă sistemul educaţional în prezent şi presiunea financiară simţită de studenţi. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, în 2023, cheltuielile publice pentru educaţie au reprezentat 2,97% din PIB în România, faţă de media europeană de 4,66%, ceea ce plasează ţara noastră printre ultimele trei state din cele 30 incluse în clasament” arată ANOSR într-un comunicat oficial.

Cheltuielile pentru cercetare şi dezvoltare au reprezentat doar 0,46% din PIB, comparativ cu media UE de 2,24%, România ocupând ultimul loc în clasament, fiind printre cele şase state europene care au alocat acestui domeniu mai puţin de 1% din PIB.

Legea ce prevedea alocarea a 6% din PIB educației nu a fost respectată niciodată, așa cum nu este respectată nici reglementarea actuală

În 2025, valoarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării a fost de 60.249.451.000,00 lei, iar valoarea bugetului general consolidat a fost de 808.731.400.000,00 lei.

Tot în 2025, bugetul alocat cheltuielilor din învăţământul superior raportat la bugetul general consolidat reprezenta doar 7,45%.

Aplicarea dispoziţiei privind procentul prevăzut în lege a fost amânată succesiv, iar în realitate investiţiile în educaţie nu au reprezentat niciodată procentul prevăzut de lege, situaţia fiind similară şi atunci când responsabilitatea statului era să acorde fonduri către educaţie în procent de minimum 6% din PIB, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precizează studenții.

„Constatăm cu dezamăgire evoluţia descendentă a alocărilor bugetare pentru învăţământul românesc, care evidenţiază lipsa de preocupare pentru educaţie şi accentuarea uneia dintre cele mai împovărătoare probleme pentru tinerii din România: presiunea financiară”, menţionează ANOSR.

În ultimii ani proiectele legilor bugetului de stat au fost publicate cu întârziere, fără să respecte termenul legal prin care Guvernul supune proiectele legilor bugetare spre adoptare Parlamentului cel târziu până la data de 15 noiembrie. „Deşi ne apropiem de termenul legal, tăierile din educaţie şi cercetare realizate pe fondul rectificării bugetare creează incertitudine cu privire la asumarea angajamentului de a oferi alocări bugetare corespunzătoare realităţii economice în care ne aflăm”, subliniază ANOSR.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) este federaţia naţională studenţească, nonguvernamentală şi nonpartizană care, de peste 25 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenţilor din România, apărarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, cât şi stimularea participării lor la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală.

ANOSR reuneşte studenţi din 20 de centre universitare din întreaga ţară, din 31 de universităţi, atingând un număr de 139 de organizaţii membre, care luptă împreună pentru menţinerea în funcţiune a mecanismului mişcării studenţeşti.

La nivel naţional, ANOSR este membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federaţia este reprezentantul legitim al studenţilor din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizaţiei Europene a Studenţilor (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenţii.

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