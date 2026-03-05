Numele viitorului crossover Dacia, anunțat de Renault

Numele viitorului crossover Dacia va fi Striker, au anunțat joi oficiali francezi ai renault, care au explicat că „Striker este un nume puternic, ușor recognoscibil prin terminația «ER», semnătură consacrată a gamei” producătorului român. Crossoverul va fi asamblat în Turcia, la uzina din Bursa.

„Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță, precizie și impact – asemenea unei lovituri decisive care schimbă dinamica sau redefinește regulile jocului”, mai notează cei de la Renault Group.

Terminația „ER”, asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, îl integrează firesc în familia Dacia. Este un nume ușor de pronunțat, cu o fonetică puternică și memorabilă.

Derivat din expresia universală „a da lovitura / a nimeri ținta”, Striker întruchipează provocarea și reflectă ambiția brandului. „Este un nume cu rezonanță, impunător, care exprimă robustețea unui model versatil, partenerul ideal de călătorie. Asemenea design-ului care va fi dezvăluit pe 10 martie, Striker transmite o energie pozitivă și autentică”, își încheie anunțul oficialii grupului francez Renault.

Derivat din expresia „To make a strike, to hit the mark” (a nimeri fix la țintă sau a pune punctul pe i), numele Striker reprezintă:

Spiritul de provocare

Orientarea către obiectiv

Ambiția brandului Dacia

Cu doar o zi în urmă, grupul Renault a anunțat și numele unui nou show-car, precursor al unui vehicul de serie care va fi proiectat în India, Bridger.

Anul acesta este așteptată prezentarea unui al doilea model Dacia, complet electric, cu dimensiuni reduse, care va fi comercializat în paralel cu modelul Spring și va fi asamblat în Slovenia, alături de „fratele său” Renault Twingo.

Striker, asamblat în Turcia

În cadrul conferinței de prezentare a rezultatelor financiare pentru 2025, care a avut loc zilele trecute, grupul Renault au anunțat lansarea a două noi modele Dacia în 2026. Crossoverul Dacia Striker va fi asamblat în Turcia, la uzina grupului Renault din Bursa.

Despre acest model, urmaș al proiectului C-Neo, șefului grupului francez spunea că „va fi lansat în toată Europa, produs în Turcia, și va fi fantastic”.

Striker va fi al treilea vehicul Dacia din segmentul C al pieței, adăugându-se SUV-ului Bigster și modelului cu până la șapte locuri Jogger.

