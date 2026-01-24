Strategia de atac a CEO-urilor pentru 2026: Inteligența Artificială și achizițiile devin scuturi împotriva incertitudinii economice – studiu EY

În pofida unui context global marcat de tensiuni geopolitice și volatilitate, liderii marilor companii mondiale aleg ofensiva, conform unui studiu EY-Parthenon CEO Outlook Survey.

După ce au învățat să navigheze în „furtună”, directorii aleg ca în loc să înghețe investițiile de teama recesiunii, să accelerează transformarea digitală și securizarea talentelor, pregătind organizațiile pentru un model de afaceri hibrid, unde tehnologia și resursa umană colaborează pentru profitabilitate.

Astfel, 2026 se anunță a fi anul în care Inteligența Artificială (IA) părăsește laboratoarele de testare pentru a deveni motorul principal de creștere, în timp ce tranzacțiile de tip fuziuni și achiziții (M&A) sunt folosite ca scurtături către transformarea digitală.

Optimism în interior, prudență în exterior

Deși Indicele de încredere a directorilor generali a cunoscut o scădere ușoară – de la 83 la 78,5 puncte în ultimul trimestru – paradoxul acestui început de an este încrederea liderilor în propriile forțe.

Nouă din zece CEO anticipează creșteri ale veniturilor și profitabilității în 2026, bazându-se pe optimizarea internă și nu pe un ajutor nesperat din partea economiei globale.

„Investițiile în tehnologie devin o prioritate, iar inteligența artificială este considerată un instrument esențial pentru eficiența operațională. Tranzacțiile M&A vor fi vitale pentru a integra rapid expertiză și soluții inovatoare”, declară Bogdan Ion, Country Managing Partner EY România & Moldova.

2026: Punctul de cotitură pentru Inteligența Artificială

Dacă anul trecut s-a vorbit despre „pilotarea” tehnologiei, 2026 este momentul scalării. Studiul relevă date surprinzătoare despre percepția IA în rândul liderilor:

58% dintre CEO estimează că IA va fi principalul motor de creștere în următorii doi ani.

43% prioritizează digitalizarea pentru a combate creșterea costurilor operaționale.

Schimbare de paradigmă asupra forței de muncă

Teama că IA va „fura” locurile de muncă pare să se risipească la nivel înalt:

doar 24% dintre directori mai cred că tehnologia va duce la reduceri de personal, față de 46% la începutul anului trecut

69% consideră că IA îi va ajuta să păstreze sau chiar să mărească numărul de angajați.

M&A și Alianțe: Flexibilitatea în locul complexității

Într-o lume în care lanțurile de aprovizionare sunt fragile, directorii generali nu mai așteaptă creșterea organică, ci o cumpără. 53% dintre respondenți plănuiesc achiziții în următoarele 12 luni.

O tendință nouă este creșterea apetitului pentru alianțe strategice și societăți mixte (joint ventures). 79% dintre lideri preferă acest model în 2026 (față de 62% în 2025), deoarece oferă acces rapid la tehnologie fără complexitatea birocratică a unei fuziuni totale.

Destinațiile preferate pentru investiții

În pofida reconfigurărilor geopolitice, topul preferințelor rămâne dominat de economiile stabile. SUA își menține poziția de lider, fiind urmată în clasamentul investițiilor de:

Canada Germania Marea Britanie India

****