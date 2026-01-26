Strategia Pentagonului de Apărare a SUA, cele 4 direcții de acțiune – NATO să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei – Mesaj pentru Xi Jinping: „Obiectivul nu este de a domina China, ci de a o împiedica să ne domine”

Departamentul de Război de la Washington a dat publicității, la sfârșitul săptămânii trecute, Strategia de Apărare Națională a SUA pentru 2026.

Documentul prevede 4 direcții de acțiune strategică: apărarea teritoriului american, descurajarea Chinei în regiunea Indo-Pacific prin forță, nu prin confruntare, o mai mare împărțire a responsabilităților cu aliații și partenerii Americii și consolidarea bazei industriale de apărare a SUA.

Strategia de Apărare Națională este complementară Strategiei de Securitate Națională a SUA, dată publicității în decembrie 2025, și reafirmă intenția Administrației Trump de a restaura „pacea reală prin forță”.

„Departamentul nu va mai fi distras de intervenționism, războaie nesfârșite, schimbarea regimurilor și construirea națiunilor. În schimb, vom pune pe primul plan interesele practice și concrete ale poporului nostru”, spune șeful Pentagonului, Pete Hegseth, în Memorandumul cu care se deschide Strategia de Apărare Națională a SUA pentru 2026.

„Vom susține o politică de pace reală prin forță. Vom fi sabia și scutul care descurajează războiul, cu scopul de a obține pacea, dar gata să luptăm și să câștigăm războaiele necesare națiunii, dacă va fi nevoie”, adaugă Hegseth.

Înaintea prezentării celor 4 direcții de acțiune strategică, documentul trece în revistă mediul de securitate internațional, începând cu Emisfera Vestică.

„Interesele americane sunt amenințate în întreaga Emisferă Vestică. Încă din secolul al XIX-lea, predecesorii noștri au recunoscut că Statele Unite trebuie să joace un rol mai puternic și mai important în afacerile hemisferice pentru a proteja securitatea economică și națională a națiunii noastre. Această perspectivă a dat naștere Doctrinei Monroe și, ulterior, Corolarului Roosevelt. Dar înțelepciunea acestei abordări s-a pierdut, deoarece am considerat poziția noastră dominantă ca fiind de la sine înțeleasă, chiar și atunci când a început să se estompeze”, remarcă autorii strategiei.

„Ca urmare, am asistat la creșterea influenței adversarilor de la Groenlanda, în Arctica, până la Golful Americii, Canalul Panama și locații situate mai la sud. Acest lucru nu numai că amenință accesul SUA la teritoriile cheie din emisfera nordică, dar și diminuează stabilitatea și securitatea Americii, subminând atât interesele SUA, cât și pe cele ale partenerilor noștri regionali”, adaugă aceștia.

În privința Chinei, autorii strategiei insistă asupra faptului că Strategia de Securitate Națională impune Pentagonului „să mențină un echilibru favorabil al puterii militare în Indo-Pacific”.

„Nu în scopul de a domina, umili sau strangula China. Dimpotrivă, obiectivul nostru este mult mai restrâns și mai rezonabil decât atât: pur și simplu să ne asigurăm că nici China, nici altcineva nu ne poate domina pe noi sau pe aliații noștri. Acest lucru nu necesită schimbarea regimului sau vreo altă luptă existențială”, se precizează în Strategia de Apărare.

În ceea ce privește Rusia, evaluarea Pentagonului este fără echivoc: „Rusia va rămâne o amenințare persistentă, dar gestionabilă pentru membrii estici ai NATO în viitorul previzibil. NATO european depășește Rusia în ceea ce privește amploarea economică, populația și, prin urmare, puterea militară latentă. Deși suntem și vom rămâne angajați în Europa, trebuie să acordăm prioritate apărării teritoriului SUA și descurajării Chinei”.

Strategia reia asigurarea că Administrația Trump nu va permite Iranului să obțină arme nucleare și reafirmă că, în continuare, Coreea de Nord reprezintă o amenințare directă pentru Japonia și Coreea de Sud, aliați importanți ai SUA.

Prima direcție de acțiune strategică – Apărarea teritoriului american

Prioritatea principală a armatei americane este apărarea teritoriului Statelor Unite. Prin urmare, Departamentul va acorda prioritate acestui obiectiv, inclusiv prin apărarea intereselor Americii în întreaga emisferă vestică.

Această direcție implică securizarea frontierelor, combaterea narcoteroriștilor din Emisfera Vestică, securizarea teritoriilor-cheie din Emisfera Vestică, apărarea spațiului aerian al Americii cu ajutorul inițiativei „Golden Dome for America” a președintelui Trump și a altor măsuri specifice pentru drone, modernizarea și adaptarea forțelor nucleare ale SUA, descurajarea și apărarea împotriva amenințărilor cibernetice și combaterea teroriștilor islamici

„Vom garanta accesul militar și comercial al SUA la teritoriile cheie, în special Canalul Panama, Golful Americii și Groenlanda”, se angajează oficialii Pentagonului.

A doua direcție de acțiune strategică – Descurajarea Chinei în regiunea Indo-Pacific prin forță, nu prin confruntare

Președintele Trump urmărește o pace stabilă, un comerț echitabil și relații respectuoase cu China și a demonstrat că este dispus să colaboreze direct cu președintele Xi Jinping pentru a atinge aceste obiective. Dar a arătat, de asemenea, cât de important este să negociezi dintr-o poziție de forță – și a însărcinat Departamentul Apărării în consecință.

„În conformitate cu abordarea președintelui, Pentagonul va căuta, prin urmare, să deschidă o gamă mai largă de comunicări militare cu Armata Populară de Eliberare (PLA), concentrându-se pe sprijinirea stabilității strategice cu Beijingul, precum și pe dezamorsarea conflictelor și reducerea tensiunilor, în general. Dar vom fi, de asemenea, lucizi și realiști în ceea ce privește viteza, amploarea și calitatea consolidării militare istorice a Chinei”, se arată în Strategia de Apărare.

„Obiectivul nostru nu este acela de a domina China, nici de a o strangula sau umili. Obiectivul nostru este simplu: să împiedicăm pe oricine, inclusiv China, să ne domine pe noi sau pe aliații noștri – în esență, să creăm condițiile militare necesare pentru a atinge obiectivul de echilibru al puterii în Indo-Pacific, care să ne permită tuturor să ne bucurăm de o pace decentă. În acest scop, vom construi o apărare puternică de negare de-a lungul Primului Lanț Insular (FIC). De asemenea, vom îndemna și vom permite aliaților și partenerilor regionali cheie să facă mai mult pentru apărarea noastră colectivă”, adaugă documentul.

A treia direcție de acțiune strategică – O mai mare împărțire a responsabilităților cu aliații

Strategia de Apărare a Statelor Unite „se bazează pe exercitarea unei presiuni raționale și prudente asupra aliaților și partenerilor SUA și pe încurajarea acestora să-și asume responsabilitatea principală pentru apărarea împotriva celorlalte amenințări, cu sprijinul critic, dar mai limitat, al SUA”.

În acest scop, Washingtonul va acorda prioritate consolidării stimulentelor pentru aliați și parteneri să-și asume responsabilitatea principală pentru propria apărare în Europa, Orientul Mijlociu și Peninsula Coreeană, cu sprijinul esențial, dar limitat, al forțelor americane.

În Europa, Pentagonul „va stimula și va permite aliaților NATO să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei, cu sprijinul esențial, dar mai limitat, al SUA”.

„În centrul acestui efort, Departamentul pentru Război va colabora îndeaproape cu aliații noștri pentru a se asigura că aceștia își respectă angajamentul privind cheltuielile de apărare pe care l-au asumat la summitul de la Haga. De asemenea, vom încerca să valorificăm procesele NATO în sprijinul acestor obiective, lucrând în același timp la extinderea cooperării industriale transatlantice în domeniul apărării și la reducerea barierelor comerciale în acest domeniu, pentru a maximiza capacitatea noastră colectivă de a produce forțele necesare pentru atingerea obiectivelor de apărare ale SUA și ale aliaților”, se arată în Strategia de Apărare.

A patra direcție de acțiune strategică – Consolidarea bazei industriale de apărare a SUA

Acestă direcție de acțiune strategică are la bază „renașterea industriei americane, care are loc o dată la un secol”, sub coordonarea președintelui Donald Trump.

„Trebuie să redevenim cel mai important arsenal al lumii, unul care poate produce nu numai pentru noi înșine, ci și pentru aliații și partenerii noștri, la scară largă, rapid și la cele mai înalte niveluri de calitate. Pentru a realiza acest lucru, vom reinvesti în producția de apărare a SUA, dezvoltând capacitatea; împuternicind inovatorii; adoptând noi progrese tehnologice, cum ar fi inteligența artificială (AI); și eliminând politicile, practicile, reglementările și alte obstacole învechite”, se spune în Strategie.

„Vom valorifica simultan producția aliaților și partenerilor nu numai pentru a ne satisface propriile cerințe, ci și pentru a-i stimula să crească cheltuielile de apărare și pentru a-i ajuta să mobilizeze forțe suplimentare cât mai repede posibil. În acest proces, nu numai că ne vom asigura propriul avantaj industrial în domeniul apărării, ci vom consolida și alianțele noastre, astfel încât acestea să poată contribui la menținerea păcii prin forță, pe o bază solidă, echitabilă și durabilă”, se precizează în documentul Pentagonului.

***