Strategia Națională de Apărare, prezentată de președinte: „Independența solidară” – conceptul central. China va fi menționată în document. Lupta anticorupție – serviciile de informații vor fi implicate doar în culegerea de date

Președintele Nicușor Dan (foto) a prezentat, miercuri, principalele elemente ale Strategiei Naționale de Apărare. Conceptul central al acestei strategii este „independența solidară”, a declarat șeful statului.

În privința combaterii corupției, președintele Dan a precizat că serviciile de informații vor fi implicare doar în culegerea de date, nu și în cercetarea penală.

„Nu vrem să apărăm statul, ci vrem să apărăm cetăţeanul care trăieşte în acest stat. Întrebarea care se pune este câtă încredere are cetăţeanul în stat şi care e disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra. Nu ştiu dacă răspunsul este cel mai fericit şi tocmai este rostul nostru şi parte din această strategie, de a corecta decalajul între una avans al societăţii făcut pe multe planuri, inclusiv economic, şi o rămânere în urmă a administraţiei publice faţă de aşteptările acestei societăţi”, a afirmat Nicuşor Dan.

În ceea ce privește conceptul de „independență solidară”, acesta implică acţiuni statului care să fie în sensul „apărării şi confirmării unei identităţi” pe care România o are şi al apărării intereselor ţării pe plan internaţional, în timp ce solidaritatea se referă la menţinerea angajamentelor şi parteneriatelor internaţionale ale ţării, a spus Nicușor Dan.

„Cine nu reușește să facă saltul tehnologic va fi penalizat”

Strategia Națională de Apărare diferă de cele de până acum „în mod esenţial prin faptul că contextul este diferit”, a ținut să sublinieze președintele României.

„În primul rând faptul că ordinea internaţională e pusă în discuţie, războiul din Ucraina este un exemplu. Vedem o creştere a tensiunilor militare peste tot în lume, vedem o tendinţă de grupare a statelor guvernate autoritar şi vede o diminuare a capacităţii organismelor internaţionale de a păstra ordinea internaţională bazată pe reguli, aceasta este partea strict geo-politică a contextului. Vedem apoi o evoluţie tehnologică cu o creştere exponenţială şi nu mai suntem într-un context în care, cumva, puterea militară şi capacitatea de apărare este proporţională cu economia şi cu investiţiile în apărare. Cine nu reuşeşte să facă saltul tehnologic pe care alţii ăl fac, va fi penalizat mult mai mult decât până acum, a explicat preşedintele.

Corupția „slăbește coeziunea socială”

Președintele a vorbit, în discursul său de la Palatul Cotroceni, de două vulnerabilități: administrația publică și corupția.

„Administraţia publică are nişte probleme. Sunt multe situaţii în care deciziile nu sunt bazate pe date, nu vedem un mare apetit de colaborare între instituţii publice. Nu avem o viziune integrată şi nicio apetenţă a oamenilor din administraţie de a inova, de a avea curajul de a propune, ci mai degrabă o atitudine defensivă care face ca administraţia din Rmomânia să băltească într-o rutină din care trebuie să iasă. Trebuie să ajungem să avem o administraţie care lucrează cu date şi care date care sunt aceleaşi o săptămână mai târziu”, a spus şeful statului.

În privința corupției, Nicușor Dan a precizat că acest fenomen „slăbește coeziunea socială”, cu consecinţe în economie, în prosperitatea oamenilor şi în calitatea administraţiei. „Corupția slăbește coeziunea socială, e greu să aperi un stat corupt”, a adăugat el.

Președintele a insistat că este nevoie de „o abordare integrată” în combaterea corupției, inclusiv prin implicarea serviciilor de informații în culegerea de date cu privire la fenomen „și doar atât fără implicare în etapa de cercetare penală și procesul de justiție”.

Cuvântul „China” nu apare foarte des în Strategie, dar răzbate

Întrebat dacă spionajul chinez este luat în calcul în Strategia de Apărare, șeful statului a răspuns: „Această strategie este un document generic. Când vorbește de spionaj, vorbește de oricine ne-ar putea spiona, nu cred că ar trebui să individualizăm chestiunea asta. Chiar dacă cuvântul China nu apare foarte des în Strategie, el răzbate: când vorbim de lanțuri de resurse critice, evident că e o bulină mare acolo – China. Orice fel de amenințări de securitate trebuie tratate de instituțiile responsabile, pe de altă parte, China e un sector important în lume, în special pe zona economică, și interacțiunile României trebuie să țină cont de interesul național. Nu putem să rupem intempestiv relațiile economice cu China, trebuie să avem un echilibru”.

Strategia Națională de Apărare a țării este documentul de bază care fundamentează planificarea apărării la nivel național, se arată în Legea nr. 203 din 2015. Are ca orizont de acoperire durata unui mandat prezidențial, conținând și prevederi pe termen mediu și lung.

Strategia e varianta publică – planul de implementare va fi secret

Strategia de Apărare va fi pusă miercuri în dezbatere publică, urmează să fie avizată în 24 noiembrie în CSAT şi prezentată pe 26 noiembrie în Parlament de către preşedintele României.

El a adăugat că planul de implementare a Strategiei nu va avea un caracter public și că va fi aprobat de CSAT. „Aceasta este o strategie. Ea va fi urmată de un plan de implementare – așa spune legea, așa o să facem – care nu va avea un caracter public, dar în care toate atribuțiile instituțiilor, termenele de realizare vor fi prevăzute. Acest plan de implementare va fi aprobat de CSAT. Și planul de implementare va avea niște rapoarte de progres pe care le vom discuta de asemenea în CSAT și părți din ele la Comisiile de apărare din Parlament”, a afirmar președintele Dan.

