Echipajul navei „Tara Gas” – un tanc petrolier care transportă gaze petroliere lichefiate (GPL) aflat sub pavilion panamez – a abandonat nava marți, în largul peninsulei Musandam din Strâmtoarea Ormuz. Incidentul a avut loc după ce vasul a fost lovit de drone pentru a doua oară în decurs de două zile, în timp ce tranzita strâmtoarea. Un marinar indian este dat dispărut.

Centrul pentru Securitate Maritimă din Oman a anunțat că, în colaborare cu Marina Regală a Omanului și Poliția Gărzii de Coastă, a evacuat 24 de membri ai echipajului de pe nava cuprinsă de flăcări, la aproximativ două mile marine de coasta peninsulei Musandam (Oman); persoanele evacuate au primit îngrijiri medicale.

India – ai cărei cetățeni reprezentau 24 dintre persoanele aflate la bord – a precizat că tancul petrolier a fost atacat pentru prima dată pe 16 noiembrie. Dintre acești 24 de cetățeni indieni, 21 au fost aduși la țărm, în localitatea Khasab; doi dintre ei au fost internați în spitalul local, iar unul este în continuare dat dispărut, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Indiei.

„Seria continuă de atacuri asupra navelor în această regiune este extrem de îngrijorătoare și reprezintă o amenințare gravă la adresa siguranței marinarilor civili”, a declarat Ministerul indian de externe într-un comunicat publicat marți.

Prima lovitură a vizat sala mașinilor navei, la aproximativ șapte mile marine nord de Khasab, în ​​apele teritoriale ale Omanului, potrivit publicației The Maritime Executive, care a precizat că atacul a fost efectuat de o dronă a Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Echipajul a încercat să stingă incendiul, însă, după a doua lovitură survenită marți, nu l-a mai putut ține sub control, fiind raportată o serie de explozii la bord.

„Tara Gas” s-a numărat printre cele cinci tancuri petroliere despre care s-a anunțat că au fost lovite marți în zona strâmtorii Ormuz – în aceeași zi în care SUA au efectuat un atac asupra insulei iraniene Qeshm și la doar câteva zile după ce Gardienii Revoluției au declarat strâmtoarea „închisă”. Comandamentul Central al SUA nu a făcut nicio declarație cu privire la aceste atacuri zilnice, a notat The Maritime Executive.

La rândul său, agenția de știri iraniană Fars susține că trei „nave ce n-au respectat regulile” au luat foc, cel puțin una dintre ele în urma lovirii unei mine navale.

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