Strâmtoarea Ormuz își pierde treptat din relevanță: doar 63% din exporturile de țiței din Orientul Mijlociu mai trec prin Ormuz – Noile conducte vor coborî ponderea spre 40%

Exporturile de țiței ale producătorilor din Orientul Mijlociu care tranzitează Strâmtoarea Ormuz au scăzut la aproximativ 63% din total, de la circa 83% înainte de războiul SUA-Israel împotriva Iranului, pe măsură ce Arabia Saudită și alte state din Golf redirecționează volume tot mai mari către rute alternative, în special prin Marea Roșie.

Datele TankerTrackers arată că exporturile totale de țiței din Orientul Mijlociu au ajuns acum la același nivel comparativ cu perioada de dinaintea războiului, la aproximativ 19 milioane de barili pe zi, însă distribuția fluxurilor s-a modificat semnificativ.

În perioada de 58 de zile analizată înainte de război, aproximativ 15,76 milioane de barili pe zi tranzitau Strâmtoarea Ormuz, în timp ce exporturile saudite prin Marea Roșie se situau la numai 0,84 milioane de barili pe zi. În același timp, pe o perioadă de șapte zile recentă analizată de TankerTrackers, fluxurile prin Ormuz au coborât la aproximativ 10,87 milioane de barili pe zi, în timp ce exporturile saudite prin Marea Roșie au urcat la 4,09 milioane de barili pe zi – de aproape cinci ori peste nivelul de dinaintea războiului.

În același timp, volumele exportate prin Marea Arabiei au rămas ridicate, la 14,49 milioane de barili pe zi, față de 17,98 milioane de barili pe zi înaintea conflictului.

Middle East Crude Oil Exports



Left: Past 7 days

Middle: Past 28 days

Right: Pre-War (58 days)



Notice how much comes out of the Red Sea now vs pre-war.#OOTT #IranWar #Tankers pic.twitter.com/yrj6EpMjyW — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) October 20, 2026

Arabia Saudită și EAU pregătesc noi capacități care ocolesc Hormuz

Reducerea relevanței Strâmtorii Ormuz e așteptată să continue să scadă în următorii ani, pe măsură ce Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite își extind infrastructura de transport a petrolului.

Potrivit estimărilor TankerTrackers, ponderea exporturilor regionale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz vor coborî către 38-40% în următorii câțiva ani.

Emiratele Arabe Unite (EAU) ar urma să dubleze capacitatea conductei care transportă petrol către portul Fujairah din Golful Omanului, în afara Strâmtorii Ormuz, de la aproximativ 1,8 milioane de barili pe zi la 3,6 milioane de barili pe zi până la finalul verii viitoare. În același timp, Arabia Saudită pregătește o nouă conductă cu o capacitate de aproximativ 3 milioane de barili pe zi, care se va adăuga infrastructurii petroliere deja existente către portul petrolier Yanbu de la Marea Roșie.

Împreună, noile capacități ar putea permite redirecționarea a încă aproximativ 4,8 milioane de barili pe zi în afara Strâmtorii Orrmuz.

Exporturile saudite au revenit la nivelurile de dinaintea războiului

De notat și faptul că datele consultate de Bloomberg arată că Arabia Saudită și-a majorat puternic exporturile în octombrie, folosind atât Golful Persic, cât și ruta prin Marea Roșie.

Potrivit analistului Javier Blas de la Bloomberg, exporturile saudite de țiței din primele 22 de zile ale lunii octombrie au depășit 7 milioane de barili pe zi, revenind la nivelurile înregistrate înaintea războiului. Incluzând produsele petroliere rafinate, fluxurile totale de export au ajuns la aproximativ 8,5 milioane de barili pe zi, față de peste 9 milioane de barili pe zi înainte de conflict.

Blas notează că majorarea producției și a exporturilor ar putea reflecta o strategie prin care Riyadh încearcă să livreze volume cât mai mari înaintea unei eventuale noi escaladări a conflictului sau a unor noi atacuri Houthi asupra infrastructurii petroliere saudite.

CENTCOM: peste 1,5 mld. barili au tranzitat Strâmtoarea Ormuz cu sprijin american

În pofida scăderii ponderii sale în exporturile regionale, Strâmtoarea Ormuz continuă să fie tranzitată cu volume foarte mari de petrol. CENTCOM a anunțat duminică noapte că forțele americane au sprijinit, în ultimele șase luni, tranzitul prin strâmtoare al unui volum cumulat de peste 1,5 miliarde de barili de țiței.

Pe baza acestor date, aproximativ 14,7 milioane de barili pe zi au tranzitat doar Ormuzul în ultimele 17 zile analizate, în creștere de la 13,2 milioane de barili pe zi în precedentele 19 zile.

Peste 3.000 de nave comerciale au trecut prin Strâmtoarea Hormuz în ultimele șase luni cu sprijinul forțelor americane, iar peste 95% dintre nave au navigat în siguranță, potrivit CENTCOM. Comandamentul american a mai afirmat că principalele rute de tranzit au fost curățate de minele amplasate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran și că SUA continuă operațiunile pentru menținerea libertății de navigație, protejând navele pe parcursul tranzitului și blocând navele iraniene.

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