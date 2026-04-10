Strâmtoarea Ormuz, în vremea armistițiului: Câte nave trec pe zi, cât e taxa de traversare și care este ruta sigură. Washingtonul este nemulțumit și își va exprima poziția la negocierile din Pakistan

Doar un număr redus de nave au început să tranziteze Strâmtoarea Ormuz după ce președintele american Donald Trump a anunțat, miercuri, un armistițiu de două săptămâni între SUA și Iran, scrie Wall Street Journal.

Opt nave de marfă uscată și containere au transportat mărfuri către Iran joi, potrivit datelor Marine Traffic. Este o creștere față de cele patru nave cărora li s-a permis să treacă miercuri, cel mai mic număr înregistrat până acum în luna aprilie, conform S&P Global Market Intelligence.

În timp de pace, aproximativ 135 de nave pe zi intrau și ieșeau din Golful Persic, ceea ce face ca traficul din această săptămână să fie foarte redus.

Coloana de nave care așteaptă să treacă prin această cale navigabilă vitală include peste 425 de petroliere și nave cisternă pentru combustibil și aproape 20 de nave care transportă gaz natural lichefiat. Acordul de încetare a ostilităților nu înseamnă că ruta maritimă va reveni la normal pe termen scurt.

Iranul a declarat mediatorilor că va limita numărul navelor care traversează strâmtoarea la aproximativ o duzină pe zi, iar Marina iraniană a avertizat navele ancorate în apropierea strâmtorii că vor avea nevoie de permisiunea Teheranului pentru a o traversa.

Însă Iranul deține doar o singură mală a strâmtorii — exclava Musandam a Omanului se află pe cealaltă. Experții maritimi au afirmat că nu există niciun argument juridic care să justifice de ce Iranul ar putea reglementa transportul maritim comercial pe partea omaneză a frontierei maritime.

Taxă de până la 2 milioane dolari pe navă

Iranul percepe taxe de până la 2 milioane de dolari pe navă pentru a trece prin strâmtoare.

Timp de câteva săptămâni, în timp ce peste 1.000 de nave au rămas blocate într-o situație incertă și nu au putut traversa strâmtoarea, zeci dintre ele au reușit să treacă plătind o taxă Iranului. Utilizarea criptomonedelor pentru unele taxe ar putea, de asemenea, îngreuna eforturile autorităților externe de a opri plățile.

Aproximativ 250 de nave au folosit acest sistem, majoritatea fiind nave iraniene sau din flota fantomă care aprovizionează Iranul, potrivit unor persoane familiarizate cu traficul maritim.

Navele care plătesc taxa urmează un coridor între insulele iraniene Qeshm și Larak, la nord de canalul principal de navigație. Apoi, ele se țin aproape de coasta iraniană înainte de a intra în Golful Oman, mai larg.

Mediatorii pentru încetarea focului spun că este puțin probabil ca situația actuală să se schimbe, în ciuda promisiunii Iranului de a permite „trecerea în siguranță” prin strâmtoare.

Care este poziția SUA

SUA „nu au acceptat definitiv” ca poziție politică faptul că Iranului i s-ar permite să perceapă taxe de trecere, potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care a spus că președintele Donald Trump dorea ca strâmtoarea să fie „redeschisă imediat, fără restricții”.

Președintele american a avertizat, joi, Iranul împotriva perceperii de taxe pentru navele care vor să tranziteze strâmtoarea Ormuz.

Într-un mesaj pe platforma Truth Social, Domald Trump a spus că a primit „informații conform cărora Iranul percepe taxe petrolierelor care tranzitează strâmtoarea Ormuz”. „Au interesul să nu o facă, iar dacă o fac, mai bine să se oprească acum!”, a adăugat Trump, în a doua zi a fragilului armistițiu dintre Statele Unite și Iran.

Într-un al doilea mesaj, câteva minute mai târziu, Trump a adăugat: „Foarte curând, veți vedea petrolul începând să curgă liber, cu sau fără ajutorul Iranului”.

Înainte de război, prin strâmtoarea Ormuz treceau o cincime din transporturile globale de petrol și gaz; joi, traficul era cu mult sub 10% din volumul normal, navele circulând atât printre mine, cât și prin birocrație, fiecare navă necesitând aprobarea Iranului, notează Reuters.

Delegația iraniană ar fi sosit deja la Islamabad. Mesajul lui JD Vance

O delegaţie iraniană ar fi ajuns, noaptea trecută, în capitala Pakistanului, Islamabad, pentru discuţiile cu Statele Unite, programte sâmbătă. Delegaţia este condusă de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, şi de preşedintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va conduce delegaţia americană. Acesta va fi însoţit de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, ambii participând la trei runde de discuţii indirecte pe tema nucleară cu negociatori iranieni în Oman, înainte ca SUA şi Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului pe 28 februarie.

„Așteptăm cu nerăbdare negocierile. Cred că vor avea un rezultat pozitiv. Dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, noi suntem cu siguranță dispuși să le întindem o mână de ajutor.. Dacă vor încerca să ne manipuleze, vor descoperi că echipa de negociatori nu este atât de receptivă”, a declarat JD Vance, înainte de plecarea spre Islamabad.

