Gărzile Revoluționare iraniene spun că au reînchis Strâmtoarea Ormuz, invocând luptele din Liban. JD Vance: „Mă aștept să plec spre Geneva în următoarele zile” – Iranul își trimite și el negociatorii în Elveția

Vicepreședintele SUA JD Vance a declarat sâmbătă că se așteaptă să meargă în curând în Elveția pentru discuții cu Iranul, în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) de la Teheran a declarat că reînchide Strâmtoarea Ormuz, invocând încălcări ale armistițiului din Liban de către SUA și Israel, relatează Reuters.

Gruparea teroristă IRGC, structură radicală a regimului iranian, a decis să pluseze sâmbătă prin anunțul de reînchidere a Strâmtorii Ormuz, înaintea discuțiilor SUA-Iran. De notat că memorandumul de înțelegere SUA-Iran a fost negociat și semnat de către partea mai moderată a regimului mullahilor de la Teheran.

Atât această facțiune, cât și Casa Albă, încearcă să avanseze în etapa următoare cu acordul semnat miercuri de președintele american Donald Trump și de președintele iranian Masoud Pezeshkian, dar Israelul și Hezbollah au continuat seria de lovituri reciproce din sudul Libanului atât joi și vineri noapte, cât și sâmbătă dimineață, în ciuda unui armistițiu ce a intrat în vigoare vineri la ora locală 16:00.

Iranienii au avertizat navele să nu încerce să tranziteze strâmtoarea

IRGC a avertizat navele să nu se apropie de Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, invocând ceea ce a numit „crimele” Israelului în Liban și o încălcare de către SUA a angajamentelor privind instituirea unui armistițiu. Corpul Gardienilor Revoluției a transmis că securitatea navelor ar fi în pericol dacă acestea s-ar apropia de strâmtoare.

Strâmtoarea și blocarea tranzitului de energie este principala armă a iranienilor în acest conflict, acest blocaj fiind invocat inclusiv de președintele american Donald Trump ca motivul principal pentru necesitatea de a încheia un acord cu iranienii. De altfel, administrația Trump a pus presiune pe Israel, prin multiple declarații publice foarte puternice ale lui Trump și Vance, să accepte agresiunile Hezbollah din Liban și să nu răspundă cu atacuri proprii.

Amintim că primul punct al memorandumului în 14 puncte dintre SUA și Iran vizează instaurarea unui armistițiu în Liban, unde mare parte din putere (inclusiv politică) o deține gruparea teroristă Hezbollah. Încetarea luptelor în Liban este o condiție a iranienilor pentru continuarea negocierilor cu SUA, cu avansarea lor pe dosarul nuclear, care erau menite inițial să înceapă vineri, dar au fost amânate. În același timp, Israelul, exclus de la discuții, a transmis că va respecta armistițiul convenit, dar că nu este parte la acordul Iran-SUA și că își va menține forțele pe teritoriul libanez pe care îl ocupă.

Pregătirile pentru discuțiile cu Iranul „merg bine”, spune Vance

Sâmbătă, cu puțin timp înainte de anunțul grupării teroriste IRGC, Fox News a difuzat un interviu cu vicepreședintele SUA JD Vance în care acesta a spus că este încrezător că memorandumul în 14 puncte dintre Washington și Teheran va rezista și că nu a văzut nicio dovadă că strâmtoarea ar fi închisă.

„Mă aștept să plec (către Geneva, Elveția) cândva în următoarele zile, dar știți că este întotdeauna un dans delicat de coordonare și protocoale diplomatice”, a spus Vance.

El a adăugat că negociatorii americani Jared Kushner și Steve Witkoff se află deja în Elveția de „câteva ore, ocupându-se de unele dintre elementele tehnice ale acestei negocieri”.

„Din ce am înțeles, după ce am vorbit în această dimineață cu Jared și Steve, lucrurile merg bine”, a adăugat el.

Iranul a anunțat oficial că-și trimite negociatorii la Geneva – Israelul spune că nu e parte la acordul SUA-Iran

În același timp, ministerul iranian de externe a transmis sâmbătă că negociatorii săi vor pleca spre Elveția mai târziu în cursul zilei.

De notat că memorandumul SUA-Iran acordă 60 de zile pentru negocieri pe programul nuclear al Iranului.

Sâmbătă, Apărarea Civilă libaneză a anunțat că 16 persoane au fost ucise în atacuri israeliene în Liban, la câteva ore după intrarea în vigoare a unui armistițiu. Israelul a afirmat că a răspuns unor atacuri ale Hezbollah, în timp ce gruparea susținută de Iran a transmis că nu va permite Israelului „libertate de mișcare” în Liban.

Agenția națională de presă a Libanului, NNA, a relatat că avioane de luptă și drone israeliene au lovit sâmbătă mai multe locații din sudul Libanului și din Valea Bekaa, ambele teritorii controlate de Hezbollah.

Un oficial militar israelian a spus că Hezbollah a lansat peste 50 de proiectile asupra forțelor israeliene din sudul Libanului în cursul nopții și că Israelul a atacat, în răspuns, mai multe ținte Hezbollah. Un comunicat militar a precizat că Israelul va respecta armistițiul, dar va continua să acționeze împotriva oricărei amenințări la adresa Israelului sau a forțelor sale.

***