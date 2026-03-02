cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

2 martie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Strâmtoarea Ormuz rămâne oficial deschisă, dar petrolierele au oprit tranzitul

Rss
De Iulian Soare

2 martie, 2026

Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pentru transportul global de energie, este în continuare deschisă oficial, dar navele din Orientul Mijlociu au oprit în mare parte tranzitul în contextul riscurilor de securitate, scriu agențiile internaționale de presă. Strâmtoarea este singura ieșire din Golful Persic către Oceanul Indian.

Prin această strâmtoare trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate – în mare parte gaze din Qatar. Țările asiatice sunt cei mai mari cumpărători de gaze din Orientul Mijlociu. În același timp, în ceea ce privește exporturile de petrol, China și Japonia sunt principale țari afectate de reducerea traficului prin strâmtoare. Prin această strâmtoare trece aproape un sfert din petrolul comercializat la nivel global.

Iranul nu a închis oficial Strâmtoarea – Navele petroliere iraniene au continuat să fie încărcate cu țiței pe durata weekendului

În prezent, peste 250 de nave sunt în așteptare la intrarea sau ieșirea din Strâmtoarea Ormuz, conform datelor MarineTrafic, din care 150 de tancuri crude & LNG ancorate în Golful Persic şi alte aproximativ 100 de nave cargo și petroliere staționate în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite și Omanului.


Căile de navigație vitale se confruntă cu perturbări tot mai puternice în contextul conflictului SUA/Israel – Iran. Ca exemplu, gigantul german de transport maritim Hapag-Lloyd a anunțat că suspendă tranzitul navelor sale prin Strâmtoarea Ormuz, iar un petrolier a fost atacat în largul coastei Omanului. O altă navă a fost atacată, potrivit CNN, care notează că navele iraniene au continuat să fie încărcate cu țiței.

Teheranul a confirmat la rândul său scufundarea unei nave, în urma unui „tranzit neautorizat”. Autoritățile maritime au avertizat de asemenea asupra riscurilor ridicate pentru nave, în contextul în care nu a fost declarată oficial o închidere a strâmtorii.

(Citește și: ”LIVE / Atacul asupra Iranului – ziua a 3-a. Conflictul se extinde, după ce gruparea Hezbollah s-a alăturat Iranului și a lansat rachete spre Israel. UE anunță că se implică – Lider iranian: „Nu vom negocia cu SUA”. Donald Trump spune că ostilitățile ar putea dura 4-5 săptămâni”)

(Citește și: ”OPEC+ confirmă o creștere a producției de petrol peste prognozele anterioare. Problema Ormuz – Ce spun experții, care sunt scenariile, estimările și impactul”)


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Tensiune pe piața gazelor: MW-ul de gaz se scumpește cu 25% în Europa, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz

 

ING – impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra ECE: Prețuri mai mari la energie și amânarea reducerilor de dobândă / Turcia, România și Ungaria – cele mai expuse

 

Corecție și la BVB, după atacul asupra Iranului: Indicele BET scade cu un procent – Acțiunile Romgaz și Petrom cresc, pe fondul scumpirii țițeiului și gazului natural

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți