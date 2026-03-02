Strâmtoarea Ormuz rămâne oficial deschisă, dar petrolierele au oprit tranzitul

Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pentru transportul global de energie, este în continuare deschisă oficial, dar navele din Orientul Mijlociu au oprit în mare parte tranzitul în contextul riscurilor de securitate, scriu agențiile internaționale de presă. Strâmtoarea este singura ieșire din Golful Persic către Oceanul Indian.

Prin această strâmtoare trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate – în mare parte gaze din Qatar. Țările asiatice sunt cei mai mari cumpărători de gaze din Orientul Mijlociu. În același timp, în ceea ce privește exporturile de petrol, China și Japonia sunt principale țari afectate de reducerea traficului prin strâmtoare. Prin această strâmtoare trece aproape un sfert din petrolul comercializat la nivel global.

Iranul nu a închis oficial Strâmtoarea – Navele petroliere iraniene au continuat să fie încărcate cu țiței pe durata weekendului

În prezent, peste 250 de nave sunt în așteptare la intrarea sau ieșirea din Strâmtoarea Ormuz, conform datelor MarineTrafic, din care 150 de tancuri crude & LNG ancorate în Golful Persic şi alte aproximativ 100 de nave cargo și petroliere staționate în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite și Omanului.

Căile de navigație vitale se confruntă cu perturbări tot mai puternice în contextul conflictului SUA/Israel – Iran. Ca exemplu, gigantul german de transport maritim Hapag-Lloyd a anunțat că suspendă tranzitul navelor sale prin Strâmtoarea Ormuz, iar un petrolier a fost atacat în largul coastei Omanului. O altă navă a fost atacată, potrivit CNN, care notează că navele iraniene au continuat să fie încărcate cu țiței.

Teheranul a confirmat la rândul său scufundarea unei nave, în urma unui „tranzit neautorizat”. Autoritățile maritime au avertizat de asemenea asupra riscurilor ridicate pentru nave, în contextul în care nu a fost declarată oficial o închidere a strâmtorii.