Petrolul ajunge la 90$/baril: Situația la zi din Strâmtoarea Ormuz, principala armă a Iranului

Situația de blocaj din Golful Persic nu s-a îmbunătățit în cursul zilelor de joi sau vineri, petrolierele continuând să fie blocate de-o parte și de alta a Strâmtorii Ormuz și în apele din apropiere. În același timp, Iran a început să fie mai agresivă în țintele pe care le vizează, atacând hotărât rafinării și instalații energetice din țările din Golf.

În acest context, prețul țițeiului și al anumitor produse rafinate au continuat să crească în finalul săptămânii, petrolul Brent ajungând la pragul de 92 de dolari în jurul orei 17:00, ora României. Totodată, dincolo de scumpirile carburanților de la pompă, prețul kerosenului în Europa a crescut cu +70% în această săptămână, potrivit datelor analizate de Financial Times (FT). Europa depinde de Golful Persic și de Strâmtoarea Ormuz pentru aproximativ 40% din consumul său de kerosen.



Ce se întâmplă în Golf și în Strâmtoarea Ormuz

Conform specialiștilor în energie, dacă situația persistă și Iranul nu va permite nici măcar navigația petrolierelor chineze – China e principalul client al țițeiului produs de țările din Golf și singurul al Iranulul – blocajul Strâmtorii Ormuz va însemna o gaură de aproximativ 450 de milioane de barili de țiței în consumul global. Această cantitate de țiței blocat depășește cantitatea de țiței aflată în Rezerva Strategică a SUA (400 mil. barili).

Iranul a continuat să încarce și să exporte țiței din instalațiile sale. Conform unor firme de monitorizare a comerțului cu petrol, Iranul a exportat în 2025 undeva la 1,65 milioane de barili/zi. În prezent, Iranul ar încărca aproximativ 8 milioane de barili pe zi în condițiile în care există riscul umplerii până la capacitate a rezervoarelor de stocare, care ar duce la reducerea producției după cum s-a întâmplat în Irak, în ultimele zile.

În același timp, mai multe incendii au izbucnit joi la rafinăria companiei Bahrain Petroleum Company (BAPCO) în urma unui atac cu rachetă balistică lansat de Iran. BAPCO este compania petrolieră de stat a Bahrainului și centrul industriei de rafinare al țării – BAPCO operează rafinăria Sitra, prima rafinărie din Golf construită în 1936, care s-a aflat până recent în plin proces de modernizare. Printr-o investiție de 7 miliarde de dolari i s-a ridicat capacitatea de prelucrare de la aproximativ 267.000 de barili pe zi spre circa 380.000 de barili pe zi.

Totodată, un atac iranian asupra unui petrolier a avut loc în nordul Golfului Persic, în apele Kuwaitului, la mare distanță de strâmtoarea Ormuz. Faptul că atacul a avut loc departe de Strâmtoarea Ormuz este interpretat de analiști drept un avertisment al iranienilor că întregul transport maritim din Golf este vulnerabil. Din primele informații, atacul a utilizat o mina magnetică plasată de o ambarcațiune iraniană de mică dimensiune. Atacul a produs doar o explozie pe lateralul corpului navei.

Avertisment de la Qatar: Exporturile de energie ar putea fi blocate total în câteva zile

Îngrijorările privind perturbările de aprovizionare s-au intensificat și după ce Qatarul a avertizat vineri că războiul ar putea forța statele din Golf să oprească total exporturile de energie în câteva zile. Analiștii consultați de FT estimează că prețul petrolului ar putea urca până la 150 de dolari pe baril în următoarele săptămâni dacă petrolierele și celelalte nave comerciale vor continua să fie blocate în Strâmtoarea Ormuz.

Pe de altă parte, un semnal pozitiv a venit din Arabia Saudită, care a început să redirecționeze petrol prin conducta East–West către Marea Roșie, respectiv către portul Yanbu.

Analiștii Bloomberg punctează că conducta East–West are o capacitate de aproximativ 7 milioane de barili pe zi, iar Yanbu, cu cele 4 dane ale terminalului său, poate încărca acest volum.

Javier Blas, editorul Bloomberg pentru energie, arată totuși că nici conducta și nici portul nu au operat vreodată la niveluri apropiate de aceste volume, astfel că piața urmează să vadă dacă fluxurile pot fi susținute în realitate. ”Instalațiile Saudi Aramco sunt considerate de top din punct de vedere tehnic, fiind construite cu multă redundanță și reziliență operațională”, scrie Blas pe X. Anumite nave au început deja să fie încărcate, dar un transport din afara Golfului Persic se tranzacționează pe piețe la o primă majoră.

Țările asiatice reacționează la criză, ministrul Energiei din SUA încearcă să calmeze piețele

În același timp, țările din Asia au început să reacționeze la potențiala criză de combustibili. China a anunțat că oprește exporturile de motorină și benzină, industria petrochimică din Coreea de Sud a invocate forța majoră pentru nafta, iar Japonia – care își importă aproximativ 90% din țiței din Orientul Mijlociu – a anunțat că ar putea apela la rezervele strategice de petrol.

Dincolo de Atlantic, ministrul energiei din SUA a declarat joi seară la Fox News că escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz de către marina americană, un angajament al Casei Albe, va începe ”când va veni momentul potrivit”.

Acesta a spus că nicio firmă de transport maritim nu a cerut încă asistența SUA în materie de escortare sau de asigurare a riscului. Analiștii de securitate arătau că SUA nu are suficiente active navale în regiune pentru a asigura atât tranzitul prin Strâmtoare cât și pentru a continua ofensiva împotriva Iranului. Acesta a încercat să calmeze piețele, spunând că acestea abundă de ofertă.

“… When the time is right, and it won't be that far away, when we'll use the US Navy to escort ships through the Straits of Hormuz […]



… Fortunately , we have the world just massively well-supplied […] I’ll be a bump in the road…”pic.twitter.com/Qs84GEmiqo — Javier Blas (@JavierBlas) March 5, 2026

Casa Albă are nevoie de 350 de mld. $ ca să reasigure navele din Golf

FT a relatat vineri că specialiștii din industria energetică și de asigurări din SUA și Marea Britanie au dubii cu privire la planurile administrației Trump de a reasigura petrolierele.

Instituția abilitată de SUA pentru a reasigura comerțul „nu este concepută pentru a acoperi riscuri pe termen scurt și nu are experiență în acest tip de activitate”, a declarat Maximilian Hess, fondatorul Enmetena Advisory, o firmă de consultanță în risc politic care consiliază asigurători londonezi.

Development Finance Corporation (DFC), însărcinată de Casa Albă cu eforturile de reasigurare și repornire a tranzitului prin Ormuz, ar avea nevoie de încă 200 de miliarde de dolari pentru a acoperi cele 329 de nave din regiunea apropiată a Strâmtorii. Necesarul financiar este estimat de analiștii JP Morgan la 352 miliarde de dolari.

Un alt obstacol pentru cumpărători este faptul că costul transportului maritim al țițeiului din SUA către Asia a explodat: acum închirierea unui superpetrolier care să transporte 2 milioane de barili de țiței american, adică de pe coasta Golfului SUA până în China, costă peste 29 de milioane de dolari.

Costul unui superpetrolier, ca pondere în prețul țițeiului WTI, s-a cvadruplat din august, când era de aproximativ 5%.

