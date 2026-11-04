Stocurile europene de gaze, la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani

Europa va intra în iarnă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze naturale din 2013 până în prezent, ceea ce ar putea prelungi până în 2027 tensiunile de pe piața globală a gazelor, a avertizat marți Agenția Internațională pentru Energie (AIE), transmit AFP și DPA.

La 30 octombrie, depozitele de gaze naturale din UE erau pline în proporție de doar 75%, sub nivelul minim de 80% stabilit la nivelul blocului comunitar, și reprezentând cel mai redus nivel de peste un deceniu, conform raportului agenției cu sediul la Paris.

În primăvară, reumplerea depozitelor de gaze ar urma să ducă la o cerere ridicată, care probabil va coincide cu tensiunile de pe piața globală, în urma efectelor războiului din Iran.

Simulările AIE arată că nivelul depozitelor de gaze naturale din UE ar putea scădea sub 10% până la 30 martie. Acest lucru s-ar întâmpla în cel mai grav scenariu, în care apar noi perturbări ale livrărilor de gaze naturale lichefiate (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz iar vremea va fi neobișnuit de rece.

Conform AIE, piața europeană a gazelor naturale ar fi vulnerabilă la valurile de frig de la finalul iernii, car ar putea spori volatilitatea prețurilor până la 30 martie 2027.

‘În plus, nivel scăzut al depozitelor de gaze naturale din Europa ar putea spori substanțial necesitatea reumplerii depozitelor de gaze până în vara lui 2027, ceea ce ar putea prelungi anul viitor tensiunile de pe piața globală a gazelor’, conform raportului AIE.

În 28 octombrie, prețurile de referință la gaze naturale pe piața europeană au depășit pragul de 100 de euro pe megawat-oră, pentru prima dată după luna decembrie 2022, impulsionate de războiul din Orientul Mijlociu și gradul redus de umplere a depozitelor în pragul iernii.

La bursa TTF de la Amsterdam, cotațiile futures la gaze cu livrare în luna următoare au urcat cu 4,34%, până la 99,97 euro pe megawatt-oră (MWh), după ce anterior s-au majorat la 100,30 euro pe MWh.

Gospodăriile și consumatorii industriali din Europa resimt deja efectele prețurilor ridicate la energie în acest an, după ce războiul împotriva Iranului a dus la creșterea prețurilor la petrol, carburanți, gaze, electricitate și alimente. Analiștii și experții din industrie se așteaptă la încă un an cu prețuri mari la gaze, chiar dacă războiul s-ar încheia, iar iarna ar fi una blândă. Motivul, Europa va trebui să-și refacă rezervele de gaze, care au scăzut la minime istorice. Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE se situează la aproximativ 75%, cel mai scăzut nivel înregistrat pentru această perioadă a anului după 2009.

Prețurile ridicate la gaze pe piața angro se repercutează în facturile consumatorilor de gaze și electricitate, în condițiile în care centralele pe bază de gaze naturale stabilesc, de regulă, prețul energiei electrice în perioadele de vârf de cerere.

Unele companii din sectoare industriale care utilizează gazele naturale ca materie primă, precum cele din industria îngrășămintelor, a produselor chimice și a siderurgiei, și-au redus deja producția.

Ultima dată când prețul gazelor naturale a înregistrat o creștere bruscă a fost la începutul războiului din Ucraina, când cotațiile au trecut de 300 de euro pe MWh.

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