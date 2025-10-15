cursdeguvernare

miercuri

15 octombrie, 2025

Grupul german STIHL a inaugurat la Oradea noua fabrică de echipamente și acumulatori – investiție de 125 mil. euro – a participat premierul Bolojan

De Vladimir Ionescu

15 octombrie, 2025

Grupul german STIHL a inaugurat miercuri, la Oradea, prima sa fabrică din lume destinată exclusiv producției de echipamente și baterii pe acumulatori, o investiție de 125 milioane euro, potrivit unui comunicat al companiei.
La inaugurare a participat și premierul Ilie Bolojan, care a declarat că investiția „demonstrează că România este un partener de încredere și o destinație industrială competitivă”.

Noua unitate de producție va atinge până în 2028 o capacitate de 1,8 milioane de baterii şi 1,7 milioane de echipamente produse anual, cu o producție preliminară de 1 milion de pachete de baterii până în 2026. Până atunci, fabrica va produce până în 2026 1 milion de pachete de baterii și genera circa 700 de locuri de muncă, devenind un hub european strategic în reţeaua globală STIHL, conform comunicatului.

„Noua fabrică din Oradea extinde reţeaua noastră globală şi consolidează poziţia STIHL pe segmentul echipamentelor pe acumulatori aflat în plină expansiune. Este o investiţie esenţială, care va asigura competitivitatea noastră pe termen lung în Europa”, a declarat Dr. Nikolas Stihl, preşedintele Consiliului Consultativ şi al Consiliului de Supraveghere.

Producție în 8 țări pentru Stihl. Producția a început cu aproape 150 de angajați


Noua fabrică este situată în Parcul Industrial Eurobusiness I din Oradea și are 47.000 mp, construiți pe un teren de aproximativ 147.000 de metri pătrați.

STIHL arată că proiectul, finalizat în mai puţin de 18 luni, integrează tehnologii avansate conforme cu Industria 4.0, asigurând trasabilitate digitală, eficienţă operaţională şi un nivel ridicat de automatizare. Fabrica a primit certificarea Gold din partea Consiliului German pentru Construcţii Sustenabile (DGNB), datorită utilizării energiei regenerabile şi sistemelor fotovoltaice şi geotermale care pot acoperi integral consumul propriu de electricitate.

Conducerea companiei arată că a ales Oradea în locul Poloniei în special datorită infrastructurii și prezenței universităților.   

Unul din 4 produse ale STIHL e alimentat de acumulatori

Inițial, fabrica va produce suflante pe acumulatori și pachete de baterii AP din gama profesională STIHL. În timp, portofoliul se va extinde pentru a include și alte echipamente pe acumulatori, precum motocoase, drujbe și alte unelte.

În cadrul inaugurării, premierul Ilie Bolojan a afirmat că investiţia „demonstrează că România este un partener de încredere și o destinaţie industrială competitivă”, iar primarul Florin-Alin Birta a subliniat că alegerea Oradei „confirmă atractivitatea oraşului şi transformarea sa într-un pol industrial şi tehnologic regional”.


Prin acest proiect, STIHL îşi consolidează tranziţia către tehnologia pe baterii, estimând că până în 2035, 80% dintre produsele sale vor fi electrice, faţă de 25% în prezent.

(Citește și: ”810 de mil. de euro – valoarea investițiior private pe care le-a atras în 2022 Agenția de Dezvoltare Oradea”)

(Citește și: ”Video / Mercedes-Benz a inaugurat noua linie de asamblare pentru motoare electrice de la Sebeș / Ilie Bolojan: Investițiile acestea înseamnă transfer de tehnologie și integrarea României în lanțul valoric european”)

***

