Steve Witkoff: O întâlnire Putin – Zelenski, posibilă luna viitoare – Donald Trump ar fi dispus să participe la discuții

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că Washingtonul este „optimist” că a prezentat atât Rusiei, cât și Ucrainei propuneri care ar putea să le apropie „în următoarele trei săptămâni” și care ar putea duce la organizarea unei întâlniri între președinții celor două țări, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Într-un interviu acordat Fox News și difuzat sâmbătă, Witkoff a descris conflictul dintre Rusia și Ucraina ca fiind un „război absurd”. „Știți, toată lumea folosește cuvântul «demnitate». Dar ce vă aduce demnitatea dacă aveți atâtea crime acolo?”, a spus Witkoff, adăugând că, în opinia sa, recentele negocieri de pace mediate de SUA între Moscova și Kiev au avut „un efect pozitiv real în anumite privințe”.

Steve Witkoff a precizat că el și Jared Kushner, ginerele și consilierul neoficial al lui Donald Trump, sunt încrezători că au făcut unele propuneri care vor apropia cele două părți în următoarele trei săptămâni „și poate chiar vor duce la o întâlnire la nivel înalt între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin”.

El a menționat, de asemenea, posibilitatea ca un astfel de summit să aibă loc la nivel trilateral, cu participarea lui Trump, dar a subliniat că președintele SUA nu dorește să participe la o astfel de întâlnire „decât dacă simte că poate duce la bun sfârșit acest lucru și obține cel mai bun rezultat”.

Referitor la întâlnirile sale cu președintele rus, Witkoff a spus că Putin a fost „sincer” cu el în ceea ce privește limitele și motivațiile sale. El și-a apărat vizitele multiple în Rusia, spunând că înțelegerea pozițiilor celeilalte părți este necesară pentru a ajunge la un acord.

Declarațiile lui Witkoff vin după ce a participat, săptămâna trecută, la o altă rundă de negocieri trilaterale de pace privind războiul dintre Rusia și Ucraina, la Geneva, Elveția. .

Discuțiile de marți și miercuri au urmat celor două runde anterioare de negocieri din capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, din 23-24 ianuarie și 4-5 februarie.

