Reorganizarea STB – Compania a aprobat 12 măsuri de reducere a datoriei de 1,6 mld. lei, inclusiv înjumătățirea numărului de directori – Primarul Ciucu: Sunt doar ”primi pași”

Conduerea Societăţii de Transport Public Bucureşti (STB) propune un plan de măsuri în 12 paşi pentru redresarea financiară a companiei și reducerea datoriilor de 1,6 miliarde de lei, din care 1,4 miliarde sunt restanțe la ANAF. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că măsurile sunt insuficiente

Printre măsuri figurează reducerea cu minimum 30% a funcţiilor de conducere şi la jumătate a numărului de directori, reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru personalul de conducere şi TESA, fără afectarea transportului, stoparea angajărilor şi sistarea promovărilor, plecări voluntare şi reorganizare, actualizarea tarifelor şi reanalizarea politicii de gratuităţi şi eşalonarea datoriilor.

Planul de redresare, care a fost deja aprobat de Consiliul de Administraţie:

1. Reducerea funcţiilor de conducere cu minimum 30 % şi a directorilor cu 50%. Se va face o economie de circa 400.000 lei pe lună;

2. Reducerea temporară a săptămânii de lucru la patru zile pentru anumite categorii de personal, fără afectarea activităţii de transport. Este vorba despre personalul de conducere şi TESA. Sunt exceptaţi şoferii de autobuze, troleibuze, vatmanii, angajaţii din depouri şi autobaze (personalul de întreţinere, maiştri). Impactul financiar este de peste 7,3 de milioane de lei pe lună;

3. Stoparea angajărilor şi menţinerea sistării promovărilor, cu excepţia personalului esenţial pentru exploatare;

4. Diminuarea orelor suplimentare şi a orelor consecutive cu 7%. Impactul financiar: 385.000 de lei pe lună;

5. Programe de plecări voluntare şi reorganizare. Impactul financiar: între 7 şi 8 milioane de lei pe lună;

6. Optimizarea traseelor de acces şi retragere;

7. Actualizarea tarifelor astfel încât să reflecte realităţile economice şi costurile reale ale serviciului public de transport;

8. Creşterea gradului de conformare şi descurajarea călătoriei fără titlu de transport valabil;

9. Reanalizarea politicii de gratuităţi care să asigure echilibrul între protecţia socială şi sustenabilitatea financiară a serviciului public;

10. Transportul public suplimentar pentru evenimentele publice va fi asigurat exclusiv în baza unor contracte şi va fi prestat contracost, valorificarea prin publicitate a liniei turistice;

11. Eliminarea cheltuielilor neoportune;

12. Eşalonarea datoriilor. Datoria către ANAF se ridică, în prezent, la peste 1,4 milioane de lei.

„Măsurile propuse urmăresc reducerea cheltuielilor, creşterea veniturilor şi consolidarea sustenabilităţii financiare, fără întreruperea serviciului public de transport. STB se confruntă cu un deficit de lichidităţi, cu obligaţii fiscale foarte mari, de 1,6 miliarde de lei, care pun presiune pe bugetul local. Implementarea lor va fi realizată cu consultarea partenerilor sociali şi cu respectarea cadrului legal. Situaţia companiei nu este una uşoară. În ultimele luni am lucrat intens, am analizat mii de variante şi am purtat numeroase discuţii pentru a identifica soluţii complementare care să repună societatea pe picioare şi să protejeze pe termen lung locurile de muncă”, afirmă Andrei Dinculescu‑Bighea, directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti.

Primarul general, Ciprian Ciucu: „Par doar nişte primi paşi” făcuţi „în direcţia corectă”, mai este loc

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că va analiza „temeinic” planul în 12 paşi al STB, dar, la prima vedere, pare insuficient și este doar primul pas spre reorganizarea necesară.

„E bine măcar că au inclus şi «reducerea funcţiilor de conducere cu minimum 30 % şi a directorilor cu 50%». Cred că este loc de mai mult”, menţionează edilul.

Ciucu le cere mamangerilor să „să dea drumul la discuţii cu sindicatele”. „Este bine că şoferii, vatmanii şi muncitorii nu vor fi afectaţi, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaţilor suport, cei TESA, din birouri”, a mai explicat Ciprian Ciucu, citat de Agerpres.

„Oricum”, măsurile STB „nu sunt suficiente” fără ca ADITPBI (entitatea căreia Consiliul General i-a dat dreptul de a decide totul în ceea ce priveşte transportul public local de suprafaţă din Bucureşti şi Ilfov) să prezinte, și ea, măsuri de optimizare a costurilor.

„De exemplu, transportul care deserveşte inclusiv localităţi din judeţul Ilfov, costă Primăria Municipiului Bucureşti cca. 230 de milioane de lei pe an! Acestă entitate, a fost înfiinţată iniţial cu 60 de angajaţi şi a ajuns la cca. 200. Inclusiv aici este nevoie de reorganizare şi restructurări. Voi lua în calcul măsurile propuse de către conducerea STB, pe cele pe care încă le aştept de la ADITPBI şi, dacă nu sunt suficiente, voi veni şi eu cu propuneri suplimentare”, a declarat primarul general.

