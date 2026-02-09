Statul Major al Armatei ucrainene: Rusia ar fi pierdut 1.247.580 de militari de la începutul invaziei pe 24 februarie 2022

Rusia a pierdut 1.247.580 de militari în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a anunțat, luni, Statul Major al Forțelor Armate ucrainene, potrivit Kyiv Independent.

Rusia a pierdut, de asemenea, 11.654 de tancuri, 24.013 vehicule blindate de luptă, 77.552 de vehicule și rezervoare de combustibil, 37.056 de sisteme de artilerie, 1.637 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.295 de sisteme de apărare aeriană, 435 de avioane, 347 de elicoptere, 127.962 drone, 28 nave și bărci și două submarine, potrivit sursei citate.

Moscova își continuă însă ofensiva, la aproape patru ani de la invazie. Atacurile cu drone ruseşti din timpul nopţii au ucis cel puţin trei persoane, printre care o mamă şi fiul ei de 10 ani, în estul şi sudul Ucrainei.

Oraşul portuar Odesa a fost, de asemenea, ţinta unui atac „masiv” cu drone ruseşti, care au ucis o persoană şi au rănit alte două, potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper.

Infrastructura rezidenţială şi o conductă de gaz au fost avariate, a adăugat Kiper pe Telegram.

Tot noaptea trecută, un atac cu drone în regiunea Dnipropetrovsk a rănit nouă persoane, printre care o fată de 13 ani. Atacul a provocat un incendiu într-o clădire cu trei etaje, distrugând acoperişul.

La aproape patru ani de la invazia pe scară largă din februarie 2022, Rusia ocupă aproape o cincime din teritoriul Ucrainei – inclusiv Peninsula Crimeea şi părţi din estul Ucrainei ocupate înainte de război – şi a devastat reţeaua de electricitate şi încălzire cu bombardamente ţintite.

Pe câmpul de luptă, analiştii spun că Rusia a câştigat doar aproximativ 1,3% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2023.

Președintele Zelenski a declarat sâmbătă că Washingtonul speră ca războiul să se încheie până la vară şi că Ucraina a sugerat un plan, dar nu a furnizat detalii.

Mai multe surse au declarat, pentru Reuters, că oficialii ucraineni şi americani au discutat un calendar care include un proiect de acord cu Rusia până în martie şi un referendum în Ucraina în paralel cu alegerile, în mai.

***