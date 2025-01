Statul a realizat primele împrumuturi din 2025: 1,3 mld. lei, la dobânzi în creștere. Cât ar putea fi necesarul de finanțare pe tot anul

Statul a împrumutat joi 1,28 miliarde de lei de pe piața internă, în cadrul primelor emisiuni de obligațiuni din acest an, rezultatul licitațiilor fiind mixt: statul a găsit finanțatori dispuși să-l împrumute mai degrabă pe termen scurt și la dobânzi în creștere.

Conform calculelor CursDeGuvernare.ro , necesarul total de finanțare din acest an ar putea fi de aproximativ 182,15 miliarde de lei dacă bugetul din 2025 se încadrează într-o țintă de deficit de 7% din PIB.

Astfel, o prima emisiune de obligațiuni, cu o maturitate de un an, s-a adjudecat cu un randament mediu de 7,08% pe an, suma atrasă de la investitorii locali fiind de 985 de milioane de lei. Dobânda este simțitor mai mare decât cea solicitată de bănci la jumătatea lunii decembrie, pentru o scadență similară, respectiv 6,5% pe an. Statul viza atragerea a cel puțin 500 de milioane de lei, iar ofertele băncilor au însumat 1,125 miliarde de lei.

În cadrul celei de-a doua emisiune, cu o maturitate reziduală de 51 de luni, statul nu a reușit să obțină întreaga sumă vizată, tot de 500 de milioane de lei, ofertele investitorilor fiind mai mici, de doar 378,5 milioane de lei. Statul a împrumutat în final 303,5 milioane de lei, la un randament mediu de 7,39% pe an.

În primele 11 luni din 2024, statul a plătit dobânzi în valoare de 35,3 miliarde de lei (2% din PIB) aferente acestor împrumuturi. Proiecțiile arată că plata acestor dobânzi ar urma să aibă un impact de 3,5% din PIB asupra bugetului din 2031.

Necesarul de finanțare din 2025: Aproximativ 182 mld. de lei dacă se respectă ținta de deficit bugetar de 7% din PIB

Necesarul total de finanțare din 2025 depinde de valoare exactă a deficitului bugetar din acest an, care va fi stabilită odată cu adoptarea bugetului.

Dacă executivul va respecta țintele asumate în cadrul Planului Bugetar Structural Național agreat cu Comisia Europeană, deficitul bugetar din 2025 ar urma să fie de 7% din PIB, echivalentul a 133,3 miliarde de lei.

La această sumă se adaugă datoriile mai vechi ce vor ajunge la scadență în acest an. Conform datelor oficiale, acestea ar fi de circa 9,77 miliarde de euro în 2025, aproximativ 48,9 miliarde de lei.

Prin urmare, necesarul de finanțare ar fi de circa 182,15 miliarde de lei (deficit bugetar de 133,3 mld. lei plus rostogoliri de datorii vechi de 48,9 mld. lei)

Necesarul de finanțare din 2024, revizuit de la 181 mld. lei la 250 mld. lei

Necesarul de finanțare din 2024 a fost revizuit oficial de trei ori, de la 181 miliarde de lei la începutul anului, când ținta de deficit bugetar a fost de 5% din PIB, până la 250 de miliarde de lei la sfârșitul anului, când deficitul s-a apropiat de 9% din PIB.

În 2025, Guvernul își propune să atragă cel puțin 13 miliarde de euro de pe piețele internaționale, se arată într-un proiect de hotărâre menit să majoreze plafonul programului de împrumuturi externe cu 15 miliarde de euro, la 90 de miliarde de euro, în contextul în care din actualul plafon mai sunt disponibile doar 1,7 miliarde de euro.

