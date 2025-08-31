Miniștrii Apărării din UE, la Copenhaga: Statele UE vor trimite instructori militari în Ucraina. 2027 – termenul limită pentru pentru ruperea legăturilor energetice cu Rusia

Miniștrii apărării din Uniunea Europeană au convenit în mod nominal să trimită instructori militari în Ucraina după o ipotetică încetare a ostilităților cu Rusia, a declarat Kaja Kallas, înaltul diplomat al UE, care a mai anunțat că anul 2027 este termenul limită pentru ruperea legăturilor energetice cu Rusia.

„Am instruit peste 80.000 de soldați și trebuie să fim pregătiți să facem și mai mult”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după reuniunea miniștrilor apărării din UE la Copenhaga, citată de Kyiv Independent.

Rusia răspunde inițiativelor de pace doar cu atacuri cu rachete, ceea ce înseamnă că Ucraina trebuie să primească și mai mult sprijin militar, a explicat oficialul european.

Kallas s-a întâlnit cu miniștrii la Copenhaga pe 29 august pentru a discuta mai multe probleme, inclusiv planurile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Salut faptul că există un sprijin larg pentru extinderea mandatului misiunii militare a UE, astfel încât să oferim instruire și consiliere în Ucraina după orice armistițiu”, a declarat Kallas, conform site-ului web al Serviciului European de Acțiune Externă.

„Suntem cel mai mare furnizor de instruire pentru armata ucraineană. Până în prezent, am instruit peste 80.000 de soldați și trebuie să fim pregătiți să facem mai mult. Miniștrii au afirmat clar că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să fie solide și credibile”, a adăugat ea.

În timpul negocierilor de pace dintre președintele american Donald Trump, președintele Volodymyr Zelensky și liderii europeni, care au avut loc la Washington pe 18 august, liderii l-au presat pe Trump să sprijine Ucraina cu garanții de securitate adecvate.

Discuțiile privind astfel de măsuri, concepute în teorie pentru a preveni repetarea invaziei ruse în Ucraina odată ce se va ajunge la un acord de pace, au revenit în prim-plan după ce Trump a renunțat la cererea ca Moscova să accepte un armistițiu necondiționat de 30 de zile.

2027 – data limită pentru ruperea relațiilor energetice cu Rusia

Statele UE au stabilit un termen limită, 2027, pentru ruperea legăturilor energetice cu Rusia. „Europenii îi vor priva de mijloacele de a ne ține ostatici din cauza energiei noastre din nou” a spus Kaja Kallas, care a adăugat „Și tocmai am pus la dispoziție 1 miliard de euro pentru industria de apărare a Ucrainei pentru a sprijini companiile ucrainene și a asigura ajutor militar suplimentar.

De la începutul războiului, UE a alocat deja peste 63 de miliarde de euro, inclusiv 25 de miliarde de euro în 2024.

