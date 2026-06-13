Statele UE au aprobat un compromis privind reforma drepturilor pasagerilor aerieni/ Prevederile

Ambasadorii statelor membre ale UE au aprobat vineri după-amiază compromisul final privind reforma Uniunii în domeniul drepturilor pasagerilor aerieni, negociat de președinția cipriotă a Consiliului cu Parlamentul European, au declarat patru diplomați pentru Politico.

Textul mai trebuie însă aprobat de eurodeputații din comitetul de conciliere — un organism mixt convocat pentru a soluționa divergențele dintre Parlament și statele membre pe acest dosar — înainte de termenul-limită de luni. Ulterior, acesta va intra în etapele finale ale procesului legislativ, inclusiv un vot în plenul Parlamentului, așteptat în luna iulie.

Compromisul, care urmărește să găsească un echilibru mai bun între interesele companiilor aeriene și drepturile pasagerilor, păstrează mai multe elemente-cheie ale cadrului actual, inclusiv pragul de întârziere de trei ore care dă dreptul la despăgubiri și nivelurile de compensație cuprinse între 250 și 600 de euro, în funcție de durata zborului.

De asemenea, introduce obligația pentru companiile aeriene de a oferi pasagerilor ale căror zboruri sunt anulate sau întârziate cu cel puțin trei ore „instrucțiuni clare privind modul de depunere a unei cereri” de despăgubire. Măsura este menită să crească gradul de conștientizare a drepturilor pasagerilor, majoritatea călătorilor necerând în prezent compensațiile la care ar avea dreptul.

Totuși, co-legiuitorii au decis să nu introducă obligația ca operatorii aerieni să trimită pasagerilor fie un formular de despăgubire precompletat, fie un link direct către un formular de cerere — două propuneri susținute de eurodeputați și incluse în proiecte anterioare, dar care nu au întrunit sprijin suficient în rândul statelor membre.

Reforma a fost introdusă inițial în 2013, însă ani de negocieri între instituțiile UE, neîncrederea crescândă și interesele divergente ale industriei au dus la numeroase întârzieri.

Reguli privind bagajele și locurile

Când reforma va intra în vigoare, companiile aeriene vor fi obligate să includă în tariful de bază nu doar un bagaj mic care încape sub scaunul din față, ci și un bagaj tip troler.

Această schimbare va face probabil ca prețurile să pară mai mari, în special în cazul companiilor low-cost care în prezent percep taxe pentru bagajul de cabină. Totuși, pasagerii vor putea renunța la troler și vor primi o reducere din prețul biletului.

Cu toate acestea, regula lasă la latitudinea companiilor aeriene stabilirea dimensiunilor și a greutății maxime a bagajului tip troler inclus în tariful de bază.

Noile reguli vor interzice, de asemenea, companiilor aeriene să perceapă taxe pentru a așeza împreună părinții sau persoanele care însoțesc copii sub 14 ani împreună cu aceștia, precum și pasagerii cu dizabilități și însoțitorii lor.

Noile reguli, care vizează aspecte de la taxele pentru bagaje până la cererile de despăgubire, vor intra în vigoare în 2027.

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