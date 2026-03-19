Statele NATO și strâmtoarea Ormuz. Mark Rutte: „Aliații lucrează pentru a găsi o modalitate de a merge înainte”

Aliații din NATO discută pentru a găsi cea mai bună cale de a redeschide strâmtoarea Ormuz, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte (foto), cu prilejul unei vizite în Norvegia.

„Suntem cu toții de acord, bineînțeles, că trebuie reluat comerțul și strâmtoarea trebuie redeschisă. Și ceea ce știu este că aliații lucrează împreună, discutând despre cum să facă asta, despre cel mai bun mod de a face asta. Lucrează la asta în mod colectiv, pentru a găsi o modalitate de a merge înainte”, le-a spus Mark Rutte jurnaliștilor.

Mark Rutte se află într-o deplasare în nordul Norvegiei pentru exercițiul Cold Response.

Președintele american Donald Trump a criticat refuzul aliaților SUA de a contribui la securizarea strâmtorii Ormuz și a lăsat să planeze amenințarea unei dezangajări a Washingtonului în strâmtoare.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am «termina» cu ce a mai rămas din «statul terorist iranian» și am lăsa țările care îl folosesc – «noi nu o facem» – să fie responsabile de așa-numita «strâmtoare»? Asta i-ar pune în mișcare pe unii dintre «aliații» noștri care nu reacționează, și asta foarte repede!!!”, a scris Trump, miercuri, pe rețeaua Truth Social.

Cu o zi înainte, liderul de la Casa Albă s-a arătat dezamăgit de reacția „aliaților” SUA. „Statele Unite au fost informate de majoritatea «aliaților» noștri din NATO că aceștia nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran, în Orientul Mijlociu, și asta în ciuda faptului că aproape toate țările au fost de acord în totalitate cu ceea ce facem și că Iranului nu i se poate permite, sub nicio formă, să dețină arme nucleare. Nu sunt surprins de acțiunea lor, totuși, deoarece am considerat întotdeauna NATO, unde cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru a proteja aceste țări, ca fiind o stradă cu sens unic — noi le vom proteja, dar ele nu vor face nimic pentru noi, în special, la nevoie”, a adăugat președintele american.

