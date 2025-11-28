Statele europene vor finanța o rețea de supraveghere spațială de nivel militar

Statele din Agenția Spațială Europeană au convenit pentru prima dată să finanțeze un program conceput explicit pentru a servi atât cerințelor militare, cât și celor civile, alocând o creștere bugetară record pentru următorii trei ani, transmite Financial Times.

Proiectul propus al agenției, European Resilience from Space (ERS), a obținut aproape toți banii solicitați. Acesta își propune să creeze un „sistem de sisteme” de nivel militar, care să reunească activele spațiale naționale pentru a oferi capabilități sigure de supraveghere, comunicații și navigație, precum și observații ale Pământului în scopuri climatice.

Josef Aschbacher, directorul general al ESA, a declarat că agenția — a cărei convenție redactată în anii 1970 specifică faptul că ar trebui să dezvolte tehnologie în „scopuri pașnice” — a primit „un mandat clar de apărare și securitate din partea statelor membre”. Deși aceasta reprezintă doar aproximativ 5% din bugetul ESA, mișcarea este „probabil începutul a ceea ce urmează”, a spus el.

Schimbarea vine pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de activitățile din ce în ce mai asertive în spațiu ale Chinei și Rusiei, în timp ce războiul Rusiei din Ucraina a evidențiat importanța crucială pentru securitatea națională a capabilităților de comunicații, navigație și observație furnizate din spațiu.

Propunerea ERS a obținut aproximativ 1,2 miliarde de euro din cele 1,35 miliarde solicitate la un summit ministerial de la Bremen. Agenția va solicita o nouă tranșă de aproximativ 250 milioane euro de la ministerele europene ale apărării în februarie.

Este prima capabilitate explicit militară dezvoltată de ESA și este realizată în strânsă colaborare cu Comisia Europeană, a spus Aschbacher. Elemente ale programului au fost suprasubscrise, ceea ce înseamnă că „mandatul este cât se poate de clar”, a adăugat el.

Bugetul ESA, majorat cu 32%, la 22,1 mld. euro

După doi ani de discuții și două zile de negocieri de ultimul moment, statele membre ESA au convenit la Bremen să crească bugetul general al agenției la 22,1 miliarde de euro, cu doar 200 milioane mai puțin decât suma solicitată. Aceasta reprezintă o creștere de 32%, sau 17% în termeni ajustați la inflație.

Germania, care s-a angajat separat să investească 35 de miliarde de euro în capabilități spațiale militare până în 2030, și-a lărgit avansul ca cel mai mare finanțator al ESA și, în schimb, a obținut promisiunea că un astronaut german va fi primul european care va zbura în misiunile lunare Artemis ale NASA. Franța și-a păstrat locul al doilea, urmată îndeaproape de Italia, în timp ce Spania a depășit Marea Britanie pentru a deveni al patrulea cel mai mare susținător al agenției.

Aschbacher a spus că sprijinul celor 23 de state membre — care includ și țări non-UE precum Marea Britanie — pentru aproape 100% din cererea de buget a ESA a fost fără precedent.

Agenția a primit sprijin puternic pentru misiuni științifice, precum căutarea vieții extraterestre, și pentru dezvoltarea serviciilor comerciale de rachete și transport de marfă către spațiu.

Maxime Puteaux, consultant Novaspace, a declarat că agenția „cumpără timp pentru a asigura restul finanțării” prin eșalonarea strângerii de fonduri pentru proiectul militar. Deși sumele strânse la summit vor asigura începerea proiectului anul viitor, acesta este „încă fragil din punct de vedere politic”, a spus el.

„Anul viitor va fi decisiv pentru a vedea dacă Europa poate într-adevăr să pună pe picioare o constelație suverană de informații, supraveghere și recunoaștere cu reacție rapidă”, a adăugat el.

Alte proiecte ESA care au primit finanțare

Statele membre au decis, de asemenea, să finanțeze și proiectul de lansatoare a ESA, concepută pentru a dezvolta micro- și mini-rachete reutilizabile capabile să evolueze în timp pentru a înlocui racheta europeană de mare capacitate Ariane 6.

Statele membre au promis mai mult decât dublul sumelor solicitate, ca parte a unui buget total de transport de 4,39 miliarde de euro, adică 20% din total.

Eforturile lui Aschbacher de a promova dezvoltarea companiilor spațiale comerciale competitive au primit, de asemenea, un impuls, statele membre fiind de acord să ofere aproximativ 3,6 miliarde de euro pentru programe care ar putea fi cofinanțate cu industria.

O misiune-cheie pentru Europa — misiunea Rosalind Franklin pentru a trimite un rover pe Marte — este acum programată pentru lansare în 2028, după ce NASA a confirmat în această săptămână că își va respecta angajamentul de a furniza servicii de lansare și componente critice.

ESA a spus că va începe, de asemenea, studii pentru o misiune către Enceladus, o lună înghețată care orbitează în jurul lui Saturn și pe care astrobiologii o consideră cel mai probabil loc pentru a găsi dovezi ale vieții dincolo de Pământ.

