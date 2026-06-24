Statele din Golf construiesc rute energetice care să evite controlul Iranului – TotalEnergies se alătură construcției rapide de trasee alternative care să ocolească Strâmtoarea Ormuz

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost perturbat sau chiar blocat timp de aproape patru luni, statele din Golf ajungând la concluzia că fluxurile de energie trebuie complet reorganizate prin rețele de conducte care ocolesc ruta aflată sub controlul Teheranului.

Prin înființarea unor rute alternative de export prin conducte care să traverseze Emiratele Arabe Unite, Irak, Arabia Saudită, Kuweit, Siria, Oman sau Turcia, producătorii de petrol și gaze din regiune pot reduce riscul ca Iranul să poată șantaja în continuare cu blocarea traficului prin Ormuz.

Patrick Pouyanne, CEO-ul TotalEnergies, atrage atenția că este nevoie urgentă ca producătorii din Golf să acorde prioritate construirii de conducte care ocolesc Strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters.

Cu o ocazia unei conferințe pe teme energetice la Paris, Pouyanne a declarat: „Adevărul este că Strâmtoarea Ormuz reprezintă o amenințare reală, astfel încât trebui să acționăm. Pentru a elimina această amenințare, avem o singură soluție: trebuie să investim în conducte pentru a ocoli strâmtoarea, ceea ce este o prioritate absolută.”

Pouyanne a identificat rute alternative de export ale petrolului din Emiratele Arabe Unite și Irak, inclusiv prin Siria. El a adăugat: „Petrolul extras în Irak poate fi exportat prin traversarea Kuweit și Arabiei Saudite sau prin Siria sau Turcia”.

El s-a referit la descoperirile de petrol ale TotalEnergies din Irak din 1928, care au necesitat construirea unei conducte Irak-Siria pe durata a șase ani permițând companiei franceze să încarce țițeiul în petroliere la Marea Mediterană pentru a fi transportat la rafinăriile din sudul Franței.

„Dacă predecesorii noștri au putut s-o facă acum 100 de ani, cred că ar trebui să fim capabili să o facem din nou astăzi”, a adăugat el. Comentariile lui Pouyanne privind rutele ocolitoare ale Strâmtorii Ormus vin la câteva zile după ce ministrul Comerțului Exterior al Emiratelor Arabe Unite Thani Al Zeyeoudi, a declarat pentru Bloomberg într-un interviu că „zero dependență de Ormuz” este esențială pentru supraviețuire, adăugând: „[Strâmtoarea] se va redeschide și sperăm ca acest lucru se va petrece cât mai rapid, dar nu vom stopa continuarea lucrărilor”.

Planul Emiratelor include investiții majore în conducte noi, legături feroviare și rutiere de la porturile EAU din Golful Persic la Dibba, Fujairah, Khor Fakkan și cel puțin un nou port pe coasta Golfului Oman.

La începutul acestei luni, șeicul Khaled Ahmad Al-Sabah, director de marketing internațional la Kuwait Petroleum, a declarat că Kuweitul se numără printre țările care au purtat discuții cu Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite despre construirea de conducte transfrontaliere care ar putea conecta sondele de petrol din Golf de clienți, fără a se baza pe tranzitul petrolierelor prin Ormuz.

În prima lună a conflictului, conducta est-vest din Arabia Saudită, care ocolește Strâmtoarea Ormuz, a ajuns la capacitatea sa maximă de 7 milioane de barili pe zi, permițând Riadului să devieze fluxurile de la terminalele de încărcare din Golful Persic către cele de la Yanbu, de la Marea Roșie.

S-a ajuns la un consens larg răspândit în rândul producătorilor de petrol din zona Golfului și al giganților energetici globali că rețeaua de conducte trebuie extinsă cât se poate de rapid pentru a ocoli punctul de blocare al Strâmtorii Ormuz. Această logică se datorează pur și simplu faptului că reducerea dependenței regiunii de actuala rută maritimă ar desființa capacitatea Teheranului de mai utiliza fluxurile petroliere ca instrument de șantaj în orice viitoare dispută cu Washingtonul.

Analistul Gregory Brew de la Euroasia Group a scris miercuri pe X că influența regională a Iranului se erodează pe zi ce trece: „Acesta ar putea fi primul pas greșit al Teheranului – și o dovadă că puterea sa se diminuează. Iranul a anunțat că strâmtoarea este închisă, dar nu a «închis» în fapt strâmtoarea. Fără amenințarea credibilă cu forța, controlul Iranului asupra căii navigabile este limitată”.

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