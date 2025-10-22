Statele dezvoltate au redus cotele de impozit pe profit – Franța rămâne la cel mai înalt prag

De la începutul acestui secol, impozitul pe profit practicat în țările OECD a cunoscut o tendință pronunțat descrescătoare.

Cota medie a impozitului pe profit practicată în țările membre OECD a scăzut de la aproximativ 33% în 2000 la puțin peste 24% în ultimii ani (24,2% în 2025).

După cum detaliază Tristan Gaudiant de la Statista, utilizând datele OECD, Franța menține cea mai mare cotă combinată de impozit pe profit din organizație, la 36,1% în 2025, urmată de Columbia (35%), în timp ce cea mai mică cotă de impozit pe profit se găsește în Ungaria, la 9%, urmată de Irlanda (12,5%).

În 2021, s-a încheiat un acord internațional major, sub îndrumarea OECD, pentru a stabili o cotă minimă de impozitare a societăților de 15% asupra profiturilor companiilor multinaționale, menită să reducă inegalitățile fiscale și să prevină transferul profiturilor către teritorii cu impozitare redusă.

De atunci, multe jurisdicții au luat măsuri pentru implementarea acestor reguli în legislația lor internă, impozitul minim global începând să se aplice de la începutul anului 2024, deși două țări (Ungaria și Irlanda) nu îndeplinesc încă această cerință.

Provocarea pentru țările OECD rămâne aceea de a găsi un echilibru între atractivitatea economică și echitatea fiscală, reducând în același timp la minimum distorsiunile concurențiale.

Susținătorii cotelor de impozitare scăzute susțin că acestea atrag investiții străine și stimulează competitivitatea, în timp ce criticii subliniază că astfel de cote pot reduce veniturile administrațiilor publice (servicii publice, finanțarea politicilor sociale) și pot exacerba inegalitatea, în special atunci când marile corporații beneficiază de un regim preferențial și de o optimizare fiscală agresivă.

