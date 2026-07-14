Startupurile românești – finanțări de 95 mil. € în S1 – Valoarea urcă la 225 mil. € cu fondatorii activi internațional – Sectoarele care atrag banii

Startupurile din România au semnalat public, în primele șase luni ale anului, finanțări de aproximativ 95 de milioane de euro, potrivit unei analize bazate pe anunțuri publice, interviuri și actualizări din ecosistem.

Dacă sunt incluse și companiile fondate de antreprenori români care operează pe piețe externe, valoarea finanțărilor comunicate public depășește 225 de milioane de euro, potrivit organizației TechAngels.

Analiza identifică 45 de startupuri care au anunțat fie runde deja atrase, fie runde în pregătire, procese de fundraising deschise, ținte de finanțare sau intenții de atragere de capital.

Aproape 70% dintre semnalele de finanțare indică runde aflate încă în pipeline

Potrivit analizei, aproximativ 31% dintre semnalele locale urmărite reprezintă runde deja ridicate sau confirmate, în timp ce aproximativ 69% vizează runde aflate în pregătire, procese de fundraising deschise, intenții de atragere de capital sau ținte de finanțare comunicate public.

Autorii concluzionează că cea mai mare parte a activității vizibile se află încă în zona de pipeline, ceea ce reflectă o piață în care numeroase companii se află în etapa de pregătire pentru investiții, înainte de închiderea efectivă a rundelor.

Potrivit analizei, anunțurile publice nu surprind întregul ciclu al unei finanțări, de la deschiderea procesului până la închiderea tranzacției. În multe cazuri poate fi identificată existența unei nevoi de capital și formarea pipeline-ului, fără ca rezultatul final al procesului de finanțare să fie făcut public.

Ecommerce, infrastructura digitală și software-ul enterprise concentrează peste jumătate din semnalele pieței

Distribuția pe verticale arată o concentrare a activității în câteva domenii.

Aproximativ 29% dintre semnalele locale de finanțare provin din ecommerce, infrastructură de marketing, creator tools și soluții dedicate vizibilității în mediile bazate pe inteligență artificială. Categoria include startupuri care dezvoltă produse pentru gestionarea datelor comerciale, personalizare, automatizarea conținutului, infrastructură de vânzări și optimizarea prezenței brandurilor în răspunsurile generate de AI.

Alte aproximativ 24% dintre semnalele monitorizate provin din zona enterprise, industrial și software operațional. În această categorie sunt incluse companii care dezvoltă soluții pentru ERP, automatizarea achizițiilor publice, managementul fluxurilor de lucru, infrastructură software, deployment, manufacturing, productivitate și operational intelligence.

Autorii remarcă faptul că o parte importantă a ecosistemului local se orientează către soluții B2B destinate reducerii costurilor, timpului și complexității proceselor operaționale.

Platformele consumer pierd din pondere în fața infrastructurii și automatizării

Platformele destinate consumatorilor finali, marketplace-urile și companiile media reprezintă aproximativ 13% dintre semnalele locale urmărite.

Analiza arată însă că interesul vizibil al pieței se mută tot mai mult către infrastructură software, automatizare și aplicații dedicate proceselor critice din companii.

Cybersecurity și defence atrag proiecte cu necesar ridicat de capital

Startupurile din cybersecurity, compliance și governance generează aproximativ 9% dintre semnalele locale de finanțare, pe fondul accentului tot mai mare pus pe securitate cibernetică, cloud governance, conformitate și managementul riscurilor.

Companiile din defence, dual-use și aerospace reprezintă aproximativ 7% dintre startupurile analizate, însă concentrează o pondere semnificativ mai mare din capitalul urmărit. Potrivit analizei, acest lucru se explică prin intensitatea de capital necesară dezvoltării tehnologiilor autonome, dronelor, sistemelor aerospace, soluțiilor de supraveghere și altor tehnologii relevante pentru securitate și reziliență.

Fintech, sănătatea digitală și sustenabilitatea completează tabloul investițiilor

Startupurile din fintech și infrastructură financiară reprezintă aproximativ 7% din semnalele analizate, dezvoltând produse pentru wealth management, creditare, plăți, operațiuni financiare și infrastructură bancară.

Healthtech și wellbeing au o pondere similară, fiind reprezentate de companii care dezvoltă soluții bazate pe inteligență artificială pentru sănătate, tehnologii asistive, instrumente pentru managementul fluxurilor medicale și platforme dedicate pacienților.

În același timp, startupurile din climate tech, economie circulară și sustenabilitate însumează aproximativ 4% din totalul semnalelor locale și dezvoltă soluții pentru reducerea risipei, recondiționarea echipamentelor electronice, sortare inteligentă și eficiența utilizării resurselor.

Inteligența artificială este prezentă în peste jumătate dintre startupurile analizate

Analiza relevă că AI apare în mai mult de jumătate dintre semnalele locale monitorizate.

Tehnologia este utilizată în domenii variate, precum operațiuni de ecommerce, achiziții publice, servicii financiare, suport pentru decizii medicale, cybersecurity, cloud governance, evaluări imobiliare, instruirea echipelor de vânzări, productivitate enterprise și procese industriale.

Autorii apreciază că distribuția acestor aplicații indică maturizarea utilizării inteligenței artificiale, care este integrată în soluții destinate rezolvării unor probleme concrete de business și creșterii eficienței operaționale.

Fondatorii români activi internațional ridică semnalul la peste 225 milioane de euro

Analiza include și un segment distinct format din startupuri fondate de antreprenori români sau de echipe cu talent tehnic românesc care operează în Europa, Marea Britanie și Statele Unite.

În acest caz, valoarea finanțărilor comunicate public depășește 225 de milioane de euro.

Autorii subliniază însă că acest indicator nu trebuie cumulat cu totalul local, deoarece aceste companii activează pe piețe și în etape diferite de dezvoltare. Totodată, din calcul au fost excluși outlieri precum Databricks, LMArena și MaintainX, ale căror tranzacții de ordinul miliardelor de euro ar fi distorsionat imaginea fluxului de finanțare analizat.

Piața devine mai selectivă, iar pregătirea pentru finanțare începe înaintea anunțului public

Potrivit analizei, semnalele publice indică o piață în care investitorii acordă o importanță tot mai mare validării produsului, execuției, strategiei de go-to-market, expertizei sectoriale și capacității startupurilor de a se extinde pe piețe internaționale.

Autorii apreciază că o parte importantă a deal flow-ului se formează cu șase până la 12 luni înainte ca o rundă să fie făcută publică, în cadrul discuțiilor dintre fondatori, business angels, acceleratoare și investitori.

Pentru investitori, analiza oferă o imagine asupra oportunităților aflate în formare, iar pentru fondatori evidențiază faptul că pregătirea unei finanțări începe înaintea anunțului public, prin definirea obiectivelor de dezvoltare, validarea comercială și structurarea unei runde de investiții.

Potrivit notei metodologice, analiza se bazează pe monitorizarea recurentă a semnalelor publice privind finanțări, runde în pregătire, planuri de scalare și intenții de atragere de capital reflectate în mass-media și în canalele publice ale ecosistemului și nu include conversații private, tranzacții nedivulgate sau toate rundele aflate în desfășurare.

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