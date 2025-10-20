Startup-ul românesc de deep-tech .lumen a câștigat un grant european de 11 mil. euro pentru un proiect de automatizare a livrărilor cu roboți

Startup-ul românesc de deep-tech .lumen, cunoscut pentru ochelarii pentru nevăzători, a câștigat un grant de 11 milioane de euro pentru proiectul „PABLO – Roboți Autonomi Livrare Urbană”, finanțat în cadrul Programului pentru Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027.

„Într-o cursă globală pentru dezvoltarea roboților umanoizi, România îi transformă în tehnologii utile, tangibile, care pot aduce valoare concretă în viața de zi cu zi. Prin automatizarea livrărilor urbane, proiectul poate oferi Europei un avantaj strategic și poate transforma deep-tech-ul românesc într-un model de logistică sustenabilă”, a transmis compania.

Proiectul reunește un consorțiu condus de .lumen, alături de Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR) , BreadCrumbs Interactive (software de management al flotei) și Linnify (responsabilă de dezvoltarea aplicației de livrare).

Împreună, echipele dezvoltă o nouă generație de roboți umanoizi și patrupede pentru livrarea urbană, care vor putea naviga autonom pe trotuare și în zone aglomerate, oferind o alternativă sustenabilă și eficientă la flotele clasice de livrare.

„Am demonstrat că tehnologia PAD AI poate ajuta persoanele nevăzătoare să se deplaseze independent. Acum o extindem pentru a reimagina modul în care se mișcă bunurile în orașe. Imaginați-vă roboți umanoizi și patrupezi care merg pe trotuare și livrează mâncarea sau cumpărăturile”, a declarat Cornel Amariei (foto), CEO și fondator .lumen.

„Proiectul PABLO reflectă misiunea noastră de a transforma rezultatele cercetării fundamentale în aplicații tehnologice concrete, printr-o colaborare strânsă între mediul academic și cel privat. Această sinergie reprezintă un pas esențial pentru consolidarea capacității României de a dezvolta sisteme inteligente, sustenabile și competitive la nivel european în domeniul roboticii și al mobilității autonome”, a declarat Alexandru Gal, cercetător la IMSAR.

Cu o valoare totală de 56.856.649,01 lei, din care 34.987.312,27 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (21.309.568,52 lei din fonduri europene și 13.677.743,75 lei din bugetul național), proiectul se desfășoară în perioada 16 septembrie 2025 – 15 septembrie 2028, având codul MySMIS 333334.

Scopul proiectului este dezvoltarea unei soluții autonome de livrare urbană, prin roboți inteligenți, umanoizi și patrupezi, capabili să reducă costurile și timpii de livrare, să minimizeze impactul asupra mediului și să răspundă nevoii tot mai mari de servicii rapide și flexibile. Printre rezultatele așteptate se numără un sistem complet software și hardware de roboți autonomi, crearea a trei locuri de muncă în cercetare și dezvoltare, o familie de brevete naționale și internaționale, precum și protecția software-ului de navigare bazat pe inteligență artificială.

.lumen este startup-ul românesc de cercetare care dezvoltă Pedestrian Autonomous Driving (PAD AI), tehnologie lansată inițial prin Ochelarii pentru Nevăzători. Fondată de Cornel Amariei, compania creează soluții de mobilitate bazate pe inteligență artificială, care aduc independență persoanelor cu dizabilități de vedere și acum, mobilitate autonomă în logistică urbană.

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR) este o instituție de cercetare fundamentală și aplicată, cu expertiză în robotică, mecatronică și inteligență artificială. Prin infrastructura sa avansată de cercetare, IMSAR contribuie la dezvoltarea și validarea tehnologiilor autonome pentru mobilitatea urbană și robotică inteligentă.

BreadCrumbs Interactive este o companie de tehnologie din Cluj-Napoca, specializată în dezvoltarea de soluții software personalizate. În cadrul proiectului PABLO, compania dezvoltă un sistem bazat pe cloud pentru managementul flotelor de roboți umanoizi și patrupede, integrând monitorizarea, întreținerea predictivă și raportarea în timp real.

Linnify este un partener global de tehnologie care accelerează inițiative digitale prin software personalizat și soluții bazate pe inteligență artificială. În cadrul proiectului, compania dezvoltă interfața care permite plasarea comenzilor, interacțiunea cu roboții de livrare și feedback-ul utilizatorilor, creând o experiență fluidă între restaurante, clienți și roboți autonomi.

