Startup românesc de robotică, selectat în acceleratorul Google DeepMind dedicat inteligenței artificiale

Startup-ul românesc de robotică Adapta Robotics a fost selectat în prima ediție a Google DeepMind Accelerator: Robotics, un program european destinat companiilor aflate în stadiu incipient care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială aplicată în robotică. Compania se numără printre cele 15 startup-uri din Europa admise în acceleratorul lansat de divizia de inteligență artificială a Google.

Programul se desfășoară pe parcursul a trei luni și oferă acces la infrastructura AI a Google DeepMind, inclusiv la modelele Gemini dedicate roboticii, mentorat tehnic și de produs, precum și sprijin din partea cercetătorilor și inginerilor companiei.

Participanții beneficiază, de asemenea, de sesiuni de training, ateliere practice și acces la rețeaua internațională de parteneri și experți ai Google DeepMind, fără ca programul să presupună cedarea de acțiuni din companie.

Adapta Robotics a fost fondată în 2015 de inginerii Mihai Crăciunescu, Cristian Dobre și Diana Baicu, inițial ca un departament de robotică într-o companie, devenind startup independent în 2021.

În prezent, compania dezvoltă soluții de robotică autonomă și inteligență artificială pentru aplicații industriale și comerciale și afirmă că are peste 50 de roboți implementați la mai mult de 30 de clienți, printre care Zebra Technologies, Ypsomed și Nissan.

Primul produs al companiei, robotul MATT, a fost lansat în 2017 și a avut prima implementare comercială în 2020. Ulterior, Adapta Robotics a dezvoltat ERIS (Effective Retail Intelligent Scanner), un robot destinat monitorizării stocurilor și verificării etichetelor de preț din magazine. În 2025, compania a lansat și SIDD, un sistem autonom pentru urmărirea și monitorizarea inventarului, primul client și partener fiind platforma românească Flip.ro.

Potrivit Google DeepMind, acceleratorul urmărește să sprijine dezvoltarea unei noi generații de soluții de „physical AI” – inteligență artificială integrată în sisteme robotice capabile să interacționeze cu mediul fizic. Startup-urile selectate provin din mai multe state europene și dezvoltă tehnologii pentru automatizare industrială, construcții, logistică, navigație autonomă sau robotică subacvatică.

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