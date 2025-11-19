Start your StartUP / Competiție organizată de Politehnica București pentru intrarea în afaceri a elevilor și studenților

Politehnica București organizează în perioada 21 – 22 noiembrie cea de-a treia ediție „Start your StartUP”, un program dedicat exclusiv elevilor și studenților care vor să transforme ideile în proiecte de afaceri profitabile.

„Ediția din acest an reprezintă cel mai amplu demers universitar din România pentru formarea viitoarei generații de antreprenori. ‘Start your StartUP’ s-a impus ca un reper pentru tinerii cu potențial antreprenorial, oferindu-le o platformă complexă în care ideile capătă direcție, iar talentul întâlnește mentoratul profesionist. Evenimentul se desfășoară în două etape: o fază de înscriere și evaluare a planurilor de afaceri, și o etapă finală în care elevii și studenții își prezintă ideile live în fața juriului (21-22 noiembrie)”, precizează un comunicat al UPB.

Au ajuns în faza finală a competiției: 25 echipe de elevi și 15, de studenți

În acest an, în etapa finală vor ajunge 25 de echipe de elevi și 15 echipe de studenți, fiecare cu proiecte ambițioase, care pot deveni poveștile de antreprenoriat românesc de succes de mâine.

Elevii și studenții vor putea intra în contact direct cu antreprenori, fondatori de start-up-uri, investitori și companii din tehnologie. De asemenea, în cadrul sesiunilor live, participanții vor beneficia de mentorat individual, sfaturi privind dezvoltarea produsului, validarea ideii de afaceri și pregătirea pentru pitch – competențe esențiale pentru noua generație de antreprenori.

Start your StartUP 2025 include o zonă de expoziție, workshop-uri dedicate abilităților antreprenoriale, întâlniri cu lideri din industrie și o platformă de networking pentru tineri.

„Ne dorim ca orice elev sau student care are o idee, oricât de mică, să simtă că în cadrul acestui eveniment primește acces la resurse, mentorat și încredere. ‘Start your StartUP’ este un exercițiu de responsabilitate față de viitor și o investiție directă în generația care va defini economia următoarelor decenii”, a declarat rectorul Politehnicii București, Mihnea Costoiu, citat în comunicatul de presă.

În edițiile anterioare, sute de elevi și studenți au lucrat cu mentori și au fost expuși unor situații reale de business, iar proiectele lor au atras interesul companiilor și al incubatoarelor de inovare. Participarea elevilor și studenților este gratuită, iar toate detaliile sunt disponibile pe platforma oficială a evenimentului: https://startup.upb.ro/.

Cu o tradiție de peste 200 de ani, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București este cea mai mare universitate din România.

