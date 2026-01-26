„Starlink pentru Bundeswehr” – Rheinmetal și OHB pregătesc o ofertă pentru un serviciul similar celui oferit de compania lui Musk. Miza: miliarde de euro din bugetul militar spațial al Germaniei

Grupul de armament Rheinmetall și producătorul de sateliți OHB sunt în negocieri pentru a lansa o ofertă comună de construire a unui serviciu echivalent cu serviciul de internet Starlink al lui Elon Musk pentru forțele armate germane.

Discuțiile privind parteneriatul, care ar oferi grupurilor o parte din bugetul de 35 de miliarde de euro alocat de Berlin pentru tehnologia spațială militară, se află în fază incipientă, potrivit a trei persoane familiarizate cu acest subiect, scrie Financial Times.

Joint venture-ul propus ar licita pentru un contract de miliarde de euro pentru crearea unei rețele de comunicații prin satelit sigure, de nivel militar, în orbita joasă a Pământului (LEO) pentru Bundeswehr, forțele armate germane. Oficialii au comparat rețeaua cu un „Starlink militar pentru Bundeswehr”.

Discuțiile dintre producătorul de tancuri Rheinmetall, cu sediul în Düsseldorf, și OHB, cu sediul în Bremen, au loc în contextul în care companiile europene din domeniul apărării și spațial se luptă pentru contracte profitabile. Germania încearcă să-și extindă rapid capacitățile militare și să reducă dependența de SUA.

Compania Starlink, deținută de grupul SpaceX al lui Musk, este cel mai mare furnizor de bandă largă spațială din lume, cu peste 9.000 de sateliți care asigură conectivitate pentru milioane de clienți din LEO – o regiune situată la aproximativ 2.000 km deasupra Pământului.

Vitezele mari și terminalele ușor de transportat ale Starlink au devenit esențiale pentru forțele de apărare ucrainene după invazia în toată regula a Rusiei. Starlink a oferit comunicații extrem de rezistente pe câmpul de luptă atunci când alte rețele au fost distruse sau degradate.

De atunci, compania a lansat un serviciu de sateliți LEO pentru clienții din domeniul apărării și informațiilor, cunoscut sub numele de Starshield. Însă multe țări, reticente să se bazeze pe Musk sau pe SUA, doresc să își dezvolte propriile rețele sigure și suverane.

Rețea construită cu companii germane

Planurile Germaniei de a investi bani în acest sector o vor face a treia țară din lume ca nivel de cheltuieli pentru tehnologia spațială, după SUA și China, potrivit companiei de consultanță spațială Novaspace.

Armin Fleischmann, coordonator spațial pentru o divizie a armatei germane, a declarat săptămâna trecută pentru cotidianul economic Handelsblatt că rețeaua Bundeswehr va fi construită „în următorii ani, în principal cu companii germane”.

El a spus că prioritatea va fi să se concentreze pe flancul estic al NATO, unde Germania construiește o brigadă permanentă de 5.000 de soldați în Lituania, și că „tot restul va urma”. Armata a finalizat elaborarea specificațiilor, iar autoritățile responsabile cu achizițiile publice lucrează la lansarea unei licitații, a adăugat Fleischmann.

Rheinmetall a fabricat în mod tradițional tancuri, artilerie și muniție, dar s-a extins rapid în alte domenii, pe măsură ce Germania și-a mărit bugetul pentru apărare. La sfârșitul anului trecut, compania a câștigat primul său contract spațial, în valoare de până la 2 miliarde de euro, în cadrul căruia va colabora cu compania finlandeză de tehnologie spațială Iceye pentru a construi sateliți într-o fostă fabrică de automobile din Germania.

Companiile Rheinmetall și OHB vor produce o constelație pentru recunoaștere radar – o tehnologie potrivită pentru supravegherea prin acoperire de nori, condiții meteorologice nefavorabile sau pe timp de noapte.

Proiectul propus cu Rheinmetall vine în contextul în care OHB, care a furnizat sateliți pentru constelația de navigație Galileo a UE, se confruntă cu o provocare concurențială din partea unei potențiale fuziuni a diviziilor spațiale ale Airbus, Thales și Leonardo.

Fiind al treilea producător de sateliți din Europa, OHB ar putea avea dificultăți în a concura pe cont propriu, dar dorința Germaniei de a crea o nouă rețea ar putea reprezenta o oportunitate de a-și extinde gama de sateliți de dimensiuni mici și medii.

Compania, care a furnizat sateliți de recunoaștere radar forțelor armate germane, încearcă să-și extindă activitatea militară. Săptămâna trecută, a ridicat previziunile privind veniturile și cifra de afaceri pentru acest an și pentru anul viitor, în parte datorită așteptărilor privind o creștere a cheltuielilor militare în domeniul spațial.

