Stagiul de cotizare pentru pensie anticipată. Ghid cu exemple

Stagiul de cotizare pentru pensie anticipată pentru populația generală este reglementat în România prin Legea nr. 360 din 29 noiembrie 2023 privind sistemul public de pensii.

Ce este pensia anticipată

Pensia anticipată este una dintre categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii, celelalte fiind pensia pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Este important de menționat că în sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie.

Conform legii, o persoană se poate pensiona anticipat cu maximum 5 ani înainte de a împlini vârsta standard de pensionare. Astfel, pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu până la 5 ani.

Cât este stagiul de cotizare pentru pensie anticipată

Prin urmare, pentru a putea beneficia de pensie anticipată, o persoană trebuie să îndeplinească condiția cerută de lege, și anume de a avea stagiul complet de cotizare contributiv.

Stagiul complet de cotizare contributiv reprezintă perioada de timp prevăzută de lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv (au plătit CAS) pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate.

În prezent, stagiul de cotizare contributiv este de 35 de ani pentru bărbați și de 33 de ani și 4 luni pentru femei. În cazul acestora din urmă, acesta este stagiul la momentul aprilie 2026, și se află în creștere etapizată până în momentul în care se va egaliza cu stagiul prevăzut pentru bărbați (în ianuarie 2030 va fi de 35 de ani și pentru femei).

Stagiul de cotizare pentru pensie anticipată – exemple

De pildă, dacă un bărbat în vârstă de 60 de ani vrea să se pensioneze anticipat, însă are un stagiu de cotizare contributiv de 33 de ani, el nu se poate pensiona anticipat, ci trebuie să mai lucreze încă 2 ani pentru a îndeplini condiția impusă de lege, aceea de a avea un stagiu de cotizare contributiv de 35 de ani.

De asemenea, dacă un bărbat în vârstă de 59 de ani, ce are un stagiu de cotizare contributiv de 37 de ani, dorește să se pensioneze, el trebuie să mai aștepte 1 an deoarece pensionarea anticipată se poate face cu cel mult 5 ani mai devreme față de vârsta standard de pensionare, care este 65 de ani.

În schimb, un bărbat în vârstă de 60 de ani, ce are un stagiu contributiv de 35 de ani, se poate pensiona anticipat.

Ce penalizări prevede legea pentru pensionarea anticipată

În contextul discuției despre ce este stagiul de cotizare pentru pensie anticipată trebuie menționat că pensia anticipată presupune automat și niște penalizări care vor diminua cuantumul pensiei.

Potrivit legii, cuantumul pensiei anticipate se stabilește prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în raport cu stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege și cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

Astfel, procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare este de:

– 0,40%, pentru o perioadă de stagiu de cotizare de până la 1 an, realizată peste stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege;

– 0,35%, pentru o perioadă între 1 și 2 ani;

– 0,30%, pentru o perioadă între 2 și 3 ani;

– 0,25%, pentru o perioadă între 3 și 4 ani;

– 0,20%, pentru o perioadă între 4 și 5 ani.

