Stadiul la zi al contractelor SAFE, prezentat de Guvern: 7,525 mld € pentru echipamente militare și 4,2 mld. € pentru autostrăzi. Urmează semnarea celorlalte contracte, fondurile nu se pierd

Din totalul de 16,68 miliarde euro alocat în cadrul programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), au fost semnate contracte în valoare de 7,525 miliarde euro – achiziții unice destinate echipamentelor militare, iar alte 4,2 miliarde vor fi folosite pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor de autostradă A7 și A8.

„Potrivit Regulamentului (UE) 2025/1.106, statele membre au putut semna într-o primă etapă contracte de achiziție singulare (fără cooperare cu alt stat membru) până la data de 30 mai 2026, urmând ca într-o etapă ulterioară achizițiile să fie realizate în cooperare cu alt stat membru/SEE- AELS sau cu Ucraina ori Republica Moldova”, precizează un comunicat al Guvernului.

Guvernul: Alocarea rămâne disponibilă

„Contrar unor informații vehiculate în spațiul public, România nu pierde fonduri și nici accesul la alocarea financiară aprobată prin instrumentul SAFE ca urmare a evoluției achizițiilor singulare. Implementarea Planului național SAFE continuă conform etapelor asumate, iar alocarea de 16,68 miliarde euro rămâne disponibilă

integral”, mai menționează Guvernul.

Explicații executivului referitor la contractele ce nu au fost semnate

Există două categorii de achiziții care nu au fost realizate până la această dată, explică Guvernul:

Contracte de achiziții pentru care a fost deja agreată achiziția în cooperare cu alt stat sau cu o agenție internațională, acestea putând fi semnate și ulterior datei de 30 mai 2026;

Contracte de achiziții inițial programate ca achiziții singulare, dar care, din cauza ofertelor prea mari ale operatorilor economici sau complexității ridicate, vor deveni comune.

Dintre contractele de achiziție pentru care a fost deja agreată achiziția în cooperare cu alt stat

Achiziția a 12 elicoptere H225M pentru o valoare aproximativă de 800.000.000 Euro, ce urmează să fie încheiată în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța. Achiziția elicopterelor H225M este de

interes strategic, fiind deja încheiat un acord de cooperare industrială cu compania Airbus Helicopters SAS și cu I.A.R. S.A., prin care s-a agreat inițierea transferului de tehnologie și licențe către compania românească, angajații acesteia fiind pregătiți în următorii ani în Franța în vederea realizării în România a unei linii de asamblare finală. Intenția statului român este de a achiziționa un lot subsecvent de 30 de elicoptere H225M produse în Româniade către I.A.R. S.A.

Achiziția a 12 radare Gap Filler pentru o valoare aproximativă de 258.000.000 Euro, ce urmează să fie încheiată în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța. Achiziția se realizează în baza unui acord de cooperare industrială încheiat cu companiile Thales Romania S.R.L. și Thales LAS France S.A.S., prin care se agreează transferul de tehnologie în domeniul comunicațiilor în vederea producției în România, precum și producția parțială a celor 12 radare în România.

Contractele de achiziție pentru care a fost deja agreată achiziția printr-o agenție internațională (precum NATO Support and Procurement Agency sau NATO Communications and Information Agency) sau în cadrul unui program european de achiziții comune (precum European Sky Shield Initiative):

achiziția a trei sisteme de rachete sol-aer cu bătaie medie IRIS-T SBAMD(L)-MR / SBAMD(L)-M-MR;

achiziția a două sisteme SBAM-TC;

achiziția unei soluțiiinformatice pentru sisteme C4ISR;

achiziția a 87.360 de lovituri calibrul 35x228mm.

Achiziția a 139 de transportoare blindate Piranha 5. Contractul nu a fost semnat ca urmare a solicitării de către potențialul furnizor a unei sume semnificativ mai mare decât cea agreată de către autoritățile române. În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va analiza modul de folosire a sumelor alocate pentru acest program, fie prin inițierea unei achiziții comune, fie prin suplimentarea fondurilor alocate altor programe.

Achiziția a 1.115 platforme de transport auto multifuncționale. Contractul nu a fost semnat ca urmare a solicitării de către potențialul furnizor a unei sume semnificativ mai mare decât cea agreată de către autoritățile române. În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va analiza modul de folosire a sumelor

alocate pentru acest program, fie prin inițierea unei achiziții comune, fie prin utilizarea unor acorduri cadru preexistente, fie prin suplimentarea fondurilor alocate altor programe.

Achiziția sistemelor de armament individual și muniției aferente. Contractul nu a fost semnat din cauză că până la acest moment nu au fost finalizate procedurile tehnice. În vederea implementării acestui program a fost semnat un acord de cooperare industrială care asigură localizarea integrală în România a producției armelor automate, respectiv a pistolului și a muniției la Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu. Această localizare este valabilă și în cazul unei achiziții comune, rămânând o condiție obligatorie și obiectivul nostru major. În cadrul Grupului de lucru interinstituțional se va iniția transformarea acestei achiziții într-o achiziție comună, fiind realizată în cooperare cu un alt stat, păstrând însă cantitățile și sumele aprobate, precum și condițiile de localizare a producției.

„Achizițiilor anterior menționate li se adaugă achiziții pentru produse cu o valoare mai redusă, coordonate în principal de Ministerul Afacerilor Interne, pentru care a fost asumată încă de la începutul planului realizarea de achiziții în comun cu alte state membre UE, Ucraina sau Republica Moldova”, mai arată Guvernul.

Achizițiile din cele 12,48 miliarde destinate echipamentelor militare, care au fost semnate în etapa achizițiilor singulare, respectiv până la data de 30 mai 2026:

Achiziția mașinii de luptă a infanteriei pe șenile (298 de mașini și derivate), încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru o valoare totală de 3,337 miliarde Euro. Producția finală a mașinilor de luptă va fi localizată în România, respectiv la Mediaș. Elementele esențiale vor fi de asemenea produse în România, așa cum este cazul sistemului de protecție balistică, sistemului de armament, carcasei blindate, sistemului de comunicații, suitei de aplicații software de comandă și control;

Achiziția a patru nave, dintre care două nave de patrulare maritimă și două nave de intervenție a scafandrilor, contract încheiat cu NVL B.V. & Co. KG pentru o valoare totală de 920 milioane Euro. Producția navei, realizarea suprastructurii, precum și armarea navei (incluzând montaj, instalare, conectare a echipamentelor specifice) se va realiza la unul dintre șantierele navale din România;

Achiziția a 11 sisteme de apărare antiaeriană, respectiv 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER (fiecare a câte 12 baterii) și 2 sisteme navale Millenium, încheiat cu Rheinmetall Italia S.p.A pentru o valoare totală de

981.950.000 Euro,

Achiziția a 7 elicoptere multirol mediu-greu H160, încheiat cu Airbus Helicopters France, și a 5 elicoptere mediu-ușor H145, încheiat cu Airbus Helicopters Germany, pentru o sumă totală de 280.886.125 Euro. În cazul ambelor tipuri de elicoptere, mentenanța și reparațiile se vor realiza la facilități din România.

Achiziția a două avioane tactice multirol Spartan pentru managementul victimelor multiple, încheiat cu Leonardo S.p.a., pentru o sumă totală de 245.000.000 Euro.

Achiziția unui simulator de zbor pentru elicoptere Airbus H135 și Sikorsky S70M, încheiat cu Simultec S.R.L., pentru valoarea de 43.180.000 Euro.

Achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică pentru o valoare de 109.907.000 Euro, încheiat cu Logic Computer S.R.L., realizarea fiind integrală în România;

Dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro, încheiat cu Digi România S.A., realizarea fiind integrală în România.

Achiziția mai multor echipamente pentru managementul victimelor multiple: complet mobil cu capacitate de management fatalități în masă (2 bucăți), autospeciale de transport personal și victime multiple (110 bucăți) și autospeciale de transport înalți contagioși (5 bucăți), tren de intervenție în situații de urgență, încheiate cu Deltamed SRL pentru o sumă totală de 133.771.000 Euro, producția parțială și integrarea echipamentelor urmând să fie realizată în România.

Achiziția mai multor ambarcațiuni pentru transport de trupe și patrulare maritimă (3 bucăți), de intervenție (6 bucăți) și de salvare victime (2 bucăți) pentru o valoare totală de 24.310.000 Euro, încheiat cu Șantierul Naval Mangalia S.A.

Platforme de comunicații pentru colaborare și coordonare, precum și pentru prioritizarea traficului critic, pentru o valoare totală de 13.000.000 Euro, încheiat cu asocierea dintre companiile românești Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream și Tema Energy.

Achiziția unui laborator mobil TEMPEST (5 bucăți) pentru o valoare de 1.500.000 Euro, încheiat cu Bluespace Technology S.A.

