Stadiul Reactoarelor 3 și 4: Nuclearelectrica a solicitat avizul tehnic de racordare la rețea, construcția ar putea începe în 2027

Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), prin filiala Energonuclear, a depus la Transelectrica cererea în vederea obținerii Avizului Tehnic de Racordare a Unităților 3 și 4 la Sistemul Energetic Național, se arată într-o notă de informare a acționarilor privind stadiul proiectului, publicată pe site-ul societății.

Nuclearelectrica exploatează centrala cu 2 reactoare nucleare de la Cernavodă și este acționarul majoritar al Energonuclear, care dezvoltă proiectul celor 2 reactoare suplimentare de tehnologie CANDU ce urmează a fi construite la Cernavodă.

Conform notei de informare, compania a început procesul de cotare a prețurilor pentru estimarea costurilor și definirea graficului de construcție aferent fazei de construcție.



În prezent, conform consilierului prezidențial Radu Burnete, estimările de cost pentru cele 2 reactoare CANDU de câte 700 MWe sunt în jurul cifrei de 8 miliarde de dolari (cu posibile finanțări de mai multe miliarde ale băncii americane EXIM (Export–Import Bank of the United States).



Cele 2 reactoare au ca țintă deceniul următor pentru punerea în funcțiune.

Când va începe efectiv faza de construcție

Până în final de 2025 ”au fost recepționate primele pachete de inginerie asociate cu echipamentele și/sau materialele care au un impact relevant asupra bugetului sau duratei de finalizare a Unităților 3 și 4 (vasul Calandria, turbogeneratorul etc.). Aceste pachete conțin proiectele echipamentelor și vor fi trimise în anul 2026 către diverși fabricanți naționali și internaționali în vederea obținerii cotațiilor de preț pentru estimarea costului și definirea graficului de construcție aferent fazei de construcție”, arată Nuclearelectrica.

În data de 14 noiembrie 2024 a fost luată, în AGA, prima decizia de investire şi a demarat Etapa II – Lucrări Preliminare. În ceea ce privește calendarul acestui proiect, până la 30 iunie 2027 ar urma să fie luată și a doua decizie, finală, de investire, care va permite trecerea la Etapa III – Construcţie.

În același timp, în 2025, EnergoNuclear a pregătit draftul documentației de notificare a ajutorului de stat pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, în vederea analizei și inițierii demersurilor necesare pentru transmiterea acesteia către Comisia Europeană – Directoratul General pentru Concurență (DG Comp).

Conform Nuclearelectrica, în anul 2025 au fost desfășurate următoarele activități de dezvoltare a proiectului Unităților 3 și 4:

1, Activități de inginerie:

Proiectarea preliminară a structurilor, sistemelor și componentelor a avansat în anul 2025 în conformitate cu graficul contractual. Modelul 3D evoluează în paralel cu proiectarea preliminară, având scopul de a definitiva configurația virtuală a Proiectului. Au fost verificate și recepționate aproximativ 100 de pachete de inginerie aferente proiectării și planificării lucrărilor de construcție. Totodată, se lucrează la consolidarea cantităților, reprezentând echipamentele și materialele aferente Proiectului, pentru obținerea costului total al Proiectului. Modelul 3D, la finalul anului 2025, este finalizat în proporție de 65%.

Lucrările de scanare laser a structurilor existente din cadrul contractului EPCM au fost finalizate în proporție de 90%. Aceste scanări sunt incluse în Modelul 3D, permițând astfel proiectarea complet digitală a Unităților 3 și 4.

Lucrările de scanare a utilităților subterane aferente amplasamentului au fost finalizate în proporție de 100%. Rezultatele scanărilor sunt folosite în dezvoltarea proiectării preliminare, cu scopul de a diminua riscurile aferente fazei de construcție.

Strategia de construcție și organizarea de șantier evoluează, la momentul anului 2025 fiind definitivate primele opțiuni aferente organizării de șantier de pe amplasament. Au loc discuții și iterații pentru eficientizarea organizării de șantier, avându-se în vedere necesitățile mari de spații și interacțiunea Proiectului cu proiectele deja în derulare pe amplasamentul CNE Cernavodă. Pentru identificarea terenurilor necesare, echipele FCSA JV și EN au făcut multiple deplasări în zona limitrofă a amplasamentului CNE Cernavodă și s-au demarat discuții cu Primăria Orașului Cernavodă pentru a vedea dacă terenurile aflate în proprietatea primăriei pot fi utilizate pentru amplasarea Organizației de șantier.

Au fost recepționate primele pachete de inginerie asociate cu echipamentele și/sau materialele care au un impact relevant asupra bugetului sau duratei de finalizare a Unităților 3 și 4 (vasul Calandria, turbogeneratorul etc.). Aceste pachete conțin proiectele echipamentelor și vor fi trimise în anul 2026 către diverși fabricanți naționali și internaționali, în vederea obținerii cotațiilor de preț pentru estimarea costului și definirea graficului de construcție aferent fazei de construcție.

A fost depusă la Transelectrica cererea în vederea obținerii Avizului Tehnic de Racordare a Unităților 3 și 4 la Sistemul Energetic Național.

2, Activități de Securitate Nucleară:

Pentru obținerea Autorizației de Securitate Nucleară, trebuie elaborat Raportul Preliminar de Securitate Nucleară (PSAR). Acest document este unul deosebit de complex, structurat în 19 documente/capitole diferite ce acoperă atât analizele de securitate nucleară, cât și prezentarea structurilor, sistemelor și componentelor ce vor face parte din Proiectul Unităților 3 și 4. În anul 2025 au fost elaborate capitolele 13 – Organizarea și conducerea activităților de exploatare, 17 – Sistemul de management, precum și secțiuni din 15 – Analize de Securitate Nucleară și 19 – Evaluări probabilistice de securitate nucleară și accidente severe. S-a elaborat documentația de securitate nucleară ce va fi parte a Raportului Preliminar de Securitate Nucleară (PSAR), necesar pentru obținerea Autorizației de Securitate Nucleară pentru faza de construcție.

În ceea ce privește analizele deterministe de securitate nucleară, au fost actualizate modelele centralei utilizate în codurile de calcul, s-au definit ipotezele și s-au refăcut analizele ținând cont de modificările de proiect cu impact asupra securității nucleare. Aceste analize vor fi incluse atât în Capitolul 15, cât și în Capitolul 19 al PSAR și prezintă răspunsul centralei în cazul producerii tuturor evenimentelor posibile, precum și rezultatele analizelor de securitate nucleară, cu demonstrarea încadrării în limitele de doză impuse de organul de reglementare – CNCAN.

Analizele probabilistice de securitate nucleară au fost revizuite și actualizate prin includerea modificărilor de proiect și integrarea sistemelor noi ce vor fi parte din proiectul Unităților 3 și 4, obținându-se rezultate semnificativ îmbunătățite față de proiectul de referință. Aceste rezultate, cu un ordin de mărime mai bune, demonstrează creșterea nivelului de siguranță al centralei și se aliniază cu cerințele stabilite în Directiva de Securitate Nucleară a Uniunii Europene. Analizele probabilistice vor fi incluse în Capitolul 19 și prezintă rezultatele evaluărilor evenimentelor ce pot conduce la topirea zonei active și eliberări masive de radioactivitate în mediu.

Au fost întocmite rapoarte de verificare independentă pentru analizele și evaluările realizate de contractori, pentru a asigura obiectivitatea și conformitatea cu cerințele de securitate nucleară. Prin acest demers, se garantează că analizele respectă standardele internaționale și reglementările naționale.

3, Activități de autorizare a Proiectului:

A fost depusă către CNCAN cererea privind obținerea Autorizației de Securitate Nucleară pentru faza de construcții-montaj, pentru care s-au desfășurat activități privind întocmirea și/sau actualizarea documentațiilor suport în vederea obținerii/menținerii avizelor și autorizațiilor cerute de normele CNCAN. A fost reînnoit Avizul de Gospodărire a Apelor, precum și Autorizația de transfer informații nepublicate de către SNN prin Sucursala CNE Cernavodă.

A fost elaborat și transmis către CNCAN Capitolul 2 – Caracteristicile Amplasamentului din Raportul Preliminar de Securitate Nucleară pentru Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă și s-au purtat discuții cu autoritățile emitente de avize/autorizări (MApN, IGSU Dobrogea, DSP Constanța, Primăria Cernavodă, MAI, SRI) în vederea stabilirii conținutului documentațiilor tehnice ce trebuie depuse pentru obținerea avizelor.

S-au făcut demersurile necesare obținerii derogărilor de la unele prevederi legislative ale Ordinului nr. 275/M.57/2018 pentru stabilirea limitelor zonei interzise LRP2, pentru desfășurarea activităților de survol cu drona, pentru scanarea structurilor existente ale Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă.

4, Activități de estimare a costului total al Proiectului:

A fost finalizată Strategia de execuție a activității de estimare a costurilor. Această strategie definește structura datelor utilizate, ipotezele considerate, precum și modul în care datele vor fi colectate. În momentul de față se finalizează consolidarea tuturor cantităților de materiale necesare finalizării unităților pentru obținerea de cotații din piața locală și internațională cu privire la costul materialelor și manoperei, cât și a productivităților. În ceea ce privește echipamentele, sunt în curs de finalizare pachetele de cerere de ofertă (EQR), care urmează să fie transmise în piață pentru cotații de preț începând cu luna ianuarie 2026. Această activitate se desfășoară conform graficului prestabilit, neexistând până în acest moment întârzieri.

5, Activități de consultare a pieței naționale și internaționale („Market Engagement”)

Procesul de consultare a pieței pentru proiectul Unitățile 3 și 4 este în curs de desfășurare, fiind lansat în luna octombrie. Obiectivul acestei activități este de a evalua capacitățile, disponibilitatea și apetitul de risc ale contractorilor și furnizorilor relevanți – atât din domeniul nuclear, cât și non-nuclear – pentru principalele pachete de lucrări și echipamente ale proiectului.

Acest demers permite validarea modelelor de execuție propuse, identificarea eventualelor constrângeri ale pieței și fundamentarea listelor de potențiali ofertanți pentru solicitările bugetare planificate în 2026. Consultarea pieței reprezintă o etapă critică pentru reducerea riscurilor, optimizarea strategiei de implementare și alinierea Proiectului cu capacitățile industriei la nivel național și internațional.

Procesul de consultare a pieței avansează conform planificării și a fost extins pentru a include companii suplimentare identificate pe parcurs. Până la finalul anului 2025 au fost încheiate toate întâlnirile cu contractorii de Rang 1, iar discuțiile cu contractorii de Rang 2 și 3 au continuat în prima parte a lunii ianuarie 2026.

