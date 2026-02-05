Sprijin „de urgență” acordat pomicultorilor afectați de înghețul de primăvara trecută

Guvernul României a aprobat miercuri un sprijin financiar de urgență pentru producătorii agricoli din sectorul pomicol ale căror culturi au fost afectate semnificativ de înghețul târziu din primăvara anului 2025, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Ajutorul se acordă sub formă de grant, de maximum 10.180,6 lei/ha (echivalentul a 2.000 euro/ha), proporțional cu gradul de afectare, pentru plantațiile pe rod cu pierderi între 30% și 100%.

Beneficiarii schemei sunt producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, care au depus cereri de plată pe suprafață pentru anul 2025 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Speciile pomicole eligibile sunt prun, măr, păr, piersic, nectarin, cireș, vișin, cais, zarzăr, nuc, alun și migdal.

Cererea pentru acordarea sprijinului se depune la centrele județene sau locale ale APIA, precum și la centrul din București, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii. Plățile către beneficiari vor fi efectuate până la 30 aprilie 2026.

Bugetul total al schemei este de 58.538.450 lei (echivalentul a 11,5 milioane euro), finanțare nerambursabilă asigurată prin Fondul European de Garantare Agricolă. Ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, a precizat că România a obținut al doilea cel mai mare sprijin din pachetul european de urgență destinat statelor afectate de fenomene climatice extreme.

„După ce am solicitat oficial acest sprijin în Consiliul AgriFish încă din luna iunie a anului trecut, Comisia Europeană a confirmat importanța demersului României, alocându-ne 11,5 milioane de euro — a doua cea mai mare sumă din pachetul de urgență destinat celor șase state afectate. Prin Hotărârea de Guvern adoptată astăzi, transformăm acest demers în sprijin direct pentru pomicultori, oferind granturi de până la 2.000 euro/ha. Este datoria noastră să asigurăm fermierii că nu sunt singuri în fața capriciilor climatice și că au resursele necesare pentru a continua să producă pentru România”, a declarat ministrul Florin-Ionuț Barbu.

***