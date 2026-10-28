Spitalele vor raporta săptămânal stocurile de medicamente – pentru ca pacienții să nu mai rămână fără tratamente

Spitalele vor raporta săptămânal ce medicamente au în stoc și cât consumă, astfel încât autoritățile să poată identifica din timp riscul unei crize ce ar face ca pacienții să rămână tratamente.

Ministerul Sănătății a explicat că va urmări cu prioritate medicamentele oncologice, cardiovasculare și pentru boli rare. Planul prevede și creșterea rezervelor naționale, pentru ca tratamentele să poată fi mutate rapid de la un spital la altul, în situații urgente.

Măsura vine după ce întârzierile de plată și aprovizionare au obligat unii pacienți să-și caute singuri medicamentele.

Deocamdată, anunțul nu precizează detaliile referitoare la cele două măsuri, precum nivelul de alertă, buget alocat rezervei pentru urgențe etc.

Sistemul digital, încă nefinalizat

Nu a fost precizat nici dacă aceste raportări se vor face pe hârtie, cum se procedează acum când sunt solicitate astfel de date, sau dacă raportarea este inclusă în platforma digitală pentru monitorizarea stocurilor de medicamente.

Reamintim că miniștrii Sănătății au promis de mai bine de un deceniu lansarea platformei digitale de monitorizare, care ar permite date la zi privind stocurile, urgențele identificarea surselor disponibile, precum și urmărirea consumului, cu identificare anomaliilor de consum ce ar putea ascunde fapte de corupție.

Cseke Atilla declara anul acesta, la preluarea interimatul de la Sănătate, că este inadmisibil ca România să nu aibă un astfel de sistem digitalizat.

„Este inadmisibil ca România să nu aibă încă un sistem digital care să ne permită să urmărim trasabilitatea medicamentului și să știm, în timp real, când un stoc ajunge la un nivel critic. Nu putem să așteptăm ca un medicament să lipsească de pe piață și abia apoi să căutăm soluții. Trebuie să vedem din timp unde apar problemele și să intervenim înainte ca pacientul să fie afectat”, declara în luna august Cseke Attila.

Concluzia auditul privind monitorizarea medicamentelor: Nu există un sistem digital, este necesară sancționarea neraportării și a raportărilor false

După această constatarea, oficialul a cerut un audit, iar în urma acestuia s-a constatat haosul din raportarea spitalelor și farmaciilor.

Sistemul Electronic de Raportare (SER) pentru monitorizarea disponibilității medicamentelor nu este suficient de automatizat pentru a identifica şi semnala în timp real situaţii de risc, conform constatărilor auditului intern realizat de Ministerul Sănătății.

Acestei probleme nerezolvate de mulți ani, i se adaugă și numeroase alte deficiențe privind flux operaţional comun şi formalizat pentru utilizarea SER la nivelul Ministerului Sănătăţii şi ANMDMR, precum și raportările întârziate și eronate, în lipsa unor obligații și sancțiuni clare privind aceste activități necesare pentru a nu se ajunge la lipsa unor medicamente vitale.

Auditul a vizat monitorizarea disponibilităţii medicamentelor, raportarea stocurilor şi consumurilor, gestionarea discontinuităţilor, medicamentele pentru nevoi speciale şi activitatea de control şi inspecţie.

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