Alexandru Robogete, propus la Sănătate, promite finanțarea urgentă a unităților rămase fără bani – Ilie Bolojan îl acuzase că a alocat bugete mult sub necesarul funcționării

Ministrul propus pentru portofoliul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că prima măsură pe care intenționează să o adopte săptămâna viitoare, în cazul învestirii Guvernului, vizează asigurarea finanțării pentru serviciile de urgență și pentru zonele critice din sistemul sanitar.

„Prima măsură pe care sper că săptămâna viitoare să o putem închide este asigurarea finanțării pentru serviciile de urgență și zonele critice din sănătate, unde din păcate este dezastru, așa cum nu a mai fost de peste 20 de ani. Este prima măsură pentru că, fără o finanțare corectă în aceste zone critice, putem colapsa sistemul și încerc să evităm asta cât se poate de mult”, a spus Rogobete, citat de Agerpres, la conferința internațională „Farma Conect – Farmacia și farmacistul”, organizată de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) și Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR).

În cazul învestirii Guvernului, el mai spune că va continua proiectele și măsurile rămase nefinalizate după ce și-a depus mandatul. „Norocul meu este că n-am nevoie de o perioadă de acomodare. Cunosc ministerul, cunosc echipa. Deci începând de miercuri vom intra în pâine, cum se spune, și pe rând în prima săptămână îmi doresc să închidem urgențele care amenință sistemul de Sănătate și ulterior să continuăm activitatea de reașezare a sistemului”.

Premierul demis l-a acuzat pe Alexandru Rogobete de alocare bugetară insuficientă în cazul mai multor spitale

Premierul demis, Ilie Bolojan, l-a acuzat luni seara pe fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete (PSD), că a subfinanțat intenționat Spitalul de Urgență Floreasca din București cu peste cinci milioane de lei, prin bugetarea prevăzută pentru anul 2026.

În cazul mai multor spitale importante, Alexandru Rogobete a trecut în bugetul pentru 2026 sume mai mici celor din legea bugetului pentru 2025, care s-au dovedit anul trecut mult sub necesar, spune Ilie Bolojan:

”Vreau să vă fie foarte clar: când un minister primește anvelopa pe care Ministerul de Finanțe i-o repartizează, are obligația să aloce cu prioritate sumele necesare funcționării serviciilor de bază – cheltuielilor de personal, în cazul acesta, unități de primire urgențe, ambulanțe și așa mai departe. În condițiile în care, în afară de aceste alocări de bază, rămân sume disponibile, poate dispune să repartizeze aceste sume în forma în care consideră de cuviință. Este anormal să ai în 2025 alocare la Unitatea de Primire Urgențe Floreasca de peste 10 milioane de lei, să constați la finalul anului că îți mai trebuie câteva milioane ca să închizi anul și în 2026 să propui sub 5 milioane de lei, adică jumătate din alocarea din 2025, care nici aceea nu a ajuns. Aceeași situație este și la UPU Târgu Mureș. Deci, vorbim de lucruri serioase și nu de încercarea de a asocia repartițiile pe care le-a făcut ministrul Sănătății personal către cine a considerat de cuviință. Și întrebați-l dacă l-am rugat vreodată să facă ceva, într-o formă sau alta, dar trebuie să ai și demnitatea să recunoști că ai făcut o alocare care s-a dovedit că nu asigură funcționarea. Și, din păcate, vedem în ce situație suntem, pentru că în prima fază a trebuit să facem alocările în interior”, a spus premierul Bolojan.

Informația poate fi confirmată de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila: ”Vă rog să-l întrebați pe domnul Cseke vizavi de acest subiect și vă asigur că vă va confirma”.

Subfinanțarea a dus la plecarea constructorilor și blocarea unor proiecte PNRR – deblocarea a fost făcută ministrul interimar Cseke Attila

Premierul interimar l-a mai acuzat pe Rogobete că a determinat plecarea constructorilor de pe șantierele spitalelor din cauza subfinanțării.

”Gândiți-vă că toate lucrările din proiectele din PNRR au rămas blocate, fără finanțare. Și, am mai spus, spitalul de la Bistrița, spitalul din București, de la Nasta, au avut constructorii plecați de pe șantier și eu personal, împreună cu domnul Cseke, prin alocări, i-am sunat pe constructori: „reveniți și terminați proiectele din PNRR!”. Dar unii erau cu filmulețele, alții erau cu munca. Asta e adevărul. Vă rog.”, a spus Bolojan într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

****