Spațiul aerian al României și Poloniei, protejat cu sistemul de supraveghere MEROPS, produs de Turcia

NATO va începe să implementeze sistemul avansat de supraveghere MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) al Turciei în Polonia și România, pentru a spori capacitățile de avertizare timpurie și de răspuns împotriva amenințărilor crescânde reprezentate de dronele rusești.

Măsura vine în urma a ceea ce autoritățile poloneze au descris ca fiind 19 încălcări ale spațiului aerian național în noaptea de 9-10 septembrie, incidente care au intensificat apelurile pentru o monitorizare mai strictă de-a lungul flancului estic al NATO, scrie euractiv.com.

Dezvoltat de contractorul turc din domeniul apărării Aselsan, MEROPS (foto) „poate fi montat pe elicoptere și drone și este capabil să detecteze sistemele inamice prin nori și praf”. Sistemul a fost prezentat public pentru prima dată în 2022.

Instruirea privind funcționarea sistemului va începe cu sprijinul Ucrainei, încă de săptămâna viitoare. Analiștii spun că se așteaptă ca această implementare să consolideze capacitatea de avertizare timpurie și să accelereze răspunsurile la amenințările reprezentate de drone, care au devenit o caracteristică persistentă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a extinderii acestuia în statele vecine.

Decizia ilustrează, de asemenea, o schimbare mai amplă către sistemele de supraveghere optică – ca o completare a radarelor și a răspunsurilor tradiționale ale avioanelor de vânătoare – în cadrul strategiei în evoluție a NATO privind poliția aeriană în Europa de Est.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consideră că este rezonabil să discute soluții comune cu alte state pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei, afirmând că, dacă Ucraina dispune de sisteme de apărare aeriană, acestea ar trebui să doboare tot ce zboară „spre noi și spre Polonia”.

„Cred că este corect să discutăm o soluție comună. Nu doar pentru ca o dronă să cadă peste capetele ucrainenilor și să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci pentru ca aceste decizii să fie luate împreună. Adică, dacă apărarea noastră aeriană este activă – doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, a declarat Zelenski vineri, potrivit Interfax Ucraina.

