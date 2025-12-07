Spania nu va utiliza decât un sfert din împrumuturile acordate din fondul de redresare post-pandemie

Spania intenţionează să utilizeze doar aproximativ 25% din împrumuturile oferite prin fondul european de redresare post-pandemie, a declarat ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, într-un interviu acordat Reuters.

Motivul este că economia spaniolă creşte suficient de puternic pentru a se finanţa singură pe pieţele internaţionale, fără constrângerile şi termenele impuse de programul UE.

Ţări precum Italia, Polonia şi Spania încă nu au folosit componenta de împrumuturi din pachetul de redresare, care trebuie implementată până în august 2026 şi este supusă reglementărilor europene.

Spania fusese unul dintre principalii beneficiari, cu o alocare totală de circa 160 miliarde de euro — jumătate granturi, jumătate împrumuturi.

„Din punct de vedere financiar, nu avem niciun avantaj să apelăm la acele împrumuturi, pentru că ne putem finanţa singuri prin emisiuni de datorie”, a spus Cuerpo.

În ultimii doi ani, economia Spaniei a depăşit cu mult ritmul de creştere al celorlalte economii mari din zona euro, reducând povara datoriei publice ca procent din PIB. Guvernul s-a concentrat pe folosirea granturilor directe ale UE pentru a investi în sectoare precum energia verde. În final, Madridul ar putea utiliza doar un sfert din împrumuturi, poate ceva mai mult, a declarat ministrul.

Cuerpo a spus că Spania nu resimte efecte macroeconomice semnificative din cauza tarifelor impuse de administraţia Trump asupra UE, deoarece exporturile spaniole către SUA au o pondere relativ redusă. Totuşi, un impact indirect ar putea apărea prin Franţa sau Germania.

În prezent, UE şi SUA au un acord care prevede un tarif de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor europene. Fondul Monetar Internaţional a indicat că Spania este mai puţin afectată decât alte mari economii ale blocului.

Ministrul a mai declarat că schimburile comerciale bilaterale dintre Spania şi Canada s-ar putea dubla şi şi-a exprimat încrederea că acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur va fi semnat înainte de sfârşitul anului.

***