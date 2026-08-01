Spania: Majoritatea migranților care au intrat în Ceuta s-au întors în Maroc/ Italia suspendă temporar Schengen cu Spania

Aproximativ 48.300 de migranți s-au întors în Maroc până vineri, la ora locală 18:00, după ce au traversat frontiera în enclava spaniolă Ceuta, a anunțat guvernul spaniol. Potrivit autorităților, majoritatea celor aproximativ 60.000 de persoane estimate că au intrat în oraș au părăsit deja teritoriul spaniol, transmite DW.

Reuters a relatat că sute de persoane puteau fi văzute întorcându-se voluntar în Maroc atât prin punctele oficiale de frontieră, cât și prin breșele din gardul de separare. Unii migranți au declarat că nu au găsit hrană sau adăpost în Ceuta. De partea marocană, poliția antirevoltă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile care continuau să se adune în apropierea frontierei.

Autoritățile spaniole au revizuit vineri seara bilanțul victimelor, anunțând recuperarea a 57 de cadavre pe partea spaniolă a frontierei, față de estimarea anterioară de cel puțin 34 de morți.

Potrivit reprezentantului guvernului spaniol în Ceuta, unele persoane s-au înecat în timpul traversării, iar altele au murit într-o busculadă produsă în apropierea digului de la punctul de trecere a frontierei. Oficialii au avertizat că ar putea exista victime și pe partea marocană.

Guvernul spaniol: Traficanții au exploatat o decizie a Curții Supreme

Premierul Pedro Sanchez a atribuit afluxul de migranți rețelelor de trafic de persoane, despre care a afirmat că au manipulat o decizie recentă a Curții Supreme spaniole privind migrația.

Instanța a stabilit că migranții care ajung în Spania pe mare nu pot fi expulzați prin procedură sumară, spre deosebire de cei care intră pe uscat sau escaladează gardul de frontieră.

Potrivit lui Sanchez, traficanții au interpretat greșit hotărârea și au răspândit rapid informații false prin rețelele sociale, încurajând mii de persoane să se deplaseze spre Ceuta.

„Dezinformarea privind decizia Curții Supreme s-a răspândit ca focul în ultimele ore prin rețelele organizațiilor de trafic de ființe umane”, a declarat premierul spaniol, acuzând traficanții că „înșală atât de mulți tineri și, în cele din urmă, îi conduc spre moarte”.

Experții citați de Deutsche Welle apreciază că sărăcia și lipsa perspectivelor economice pentru tinerii marocani au contribuit, de asemenea, la valul de migrație. Potrivit datelor oficiale, un sfert dintre marocanii cu vârste între 15 și 24 de ani nu urmează studii, nu au un loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională.

Italia suspendă pentru o lună Schengen cu Spania

Italia a anunțat suspendarea, pentru o perioadă de o lună, a aplicării acordului Schengen în relația cu Spania.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declarat că măsura este necesară „pentru a proteja securitatea cetățenilor noștri și pentru a apăra frontierele Europei”.

Ministerul italian de Interne a precizat că suspendarea vizează punctele de intrare maritime și aeriene dinspre Spania și că verificările vor fi direcționate exclusiv asupra cetățenilor din afara Uniunii Europene care sosesc din Spania. Călătoriile cetățenilor spanioli și ale celorlalți cetățeni ai UE nu vor fi afectate.

Germania, Danemarca și Portugalia cer controale mai stricte

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat că Berlinul intenționează să prelungească și să extindă controalele la frontierele interne ale Germaniei, introduse în septembrie 2024 și deja prelungite de trei ori.

Cancelarul Friedrich Merz a cerut Marocului să accepte „fără întârziere” returnarea migranților aflați ilegal în Ceuta și a declarat că susține eforturile Spaniei de a împiedica deplasarea acestora spre continentul european.

Premierul danez Mette Frederiksen a afirmat că Uniunea Europeană ar trebui să analizeze „toate opțiunile”, inclusiv suspendarea cooperării Schengen cu Spania, susținând că imigrația necontrolată reprezintă „o amenințare pentru Europa”.

Guvernul Portugaliei a transmis că urmărește evoluțiile cu „mare îngrijorare” și a subliniat că integritatea spațiului Schengen depinde de „controlul riguros al frontierelor” și de combaterea imigrației ilegale.

Franța și Marea Britanie anunță măsuri

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a dispus intensificarea imediată a controalelor la frontiera cu Spania și activarea Forței de Intervenție Rapidă la Frontieră.

Premierul britanic Andy Burnham a declarat că Londra este în contact cu autoritățile spaniole pentru a oferi sprijin și pentru a evalua implicațiile situației.

Departamentul de Stat al SUA a afirmat că afluxul de migranți este rezultatul politicilor de migrație ale guvernului condus de Pedro Sanchez și a anunțat că analizează măsuri pentru protejarea intereselor americane și sprijinirea aliaților europeni.

Președintele Donald Trump a comparat situația din Ceuta cu frontiera dintre Statele Unite și Mexic, afirmând că aceasta ilustrează riscurile migrației ilegale.

Ceuta este un oraș autonom spaniol situat pe coasta Africii de Nord, la granița cu Marocul, la aproximativ 17 kilometri de Spania continentală, peste Strâmtoarea Gibraltar. Orașul are aproximativ 85.000 de locuitori și face parte din teritoriul Uniunii Europene.

Accesul din Ceuta în Spania continentală se face pe cale maritimă, iar îmbarcarea este condiționată de verificarea documentelor de identitate, ceea ce împiedică deplasarea automată a migranților către restul spațiului Schengen.

***