cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

12 martie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Spania își retrage permanent ambasadorul din Israel, pe fondul poziției față de atacarea Iranului

Rss
De Vladimir Ionescu

11 martie, 2026

Spania și-a retras permanent ambasadorul din Israel marți, în contextul în care ce impasul diplomatic dintre cele două țări s-a adâncit, ca urmare a opoziției Spaniei față de atacurile comune americano-israeliene asupra Iranului, potrivit Reuters.

Ambasadorul fusese chemat înapoi în septembrie anul trecut, într-un context de dispută diplomatică legată de măsurile adoptate de Spania, care interziceau avioanelor și navelor care transportau arme către Israel să intre în porturile sau spațiul său aerian, ca urmare a ofensivei militare israeliene din Gaza, catalogată de ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, drept antisemită.

Marți, Spania a publicat în Monitorul Oficial un comunicat prin care anunța încetarea mandatului ambasadorului. Ministerul de Externe spaniol a precizat că ambasada de la Tel Aviv va fi condusă pe termen previzibil de un însărcinat cu afaceri.


Această decizie marchează o nouă escaladare în relațiile diplomatice dintre cele două țări, deja tensionate de la lansarea ofensivei Israelului asupra Fâșiei Gaza în octombrie 2023.

Ambasada Israelului din Spania este de asemenea condusă de un însărcinat cu afaceri, după ce Tel Avivul și-a rechemat ambasadorul în mai, în semn de protest față de decizia Spaniei de a recunoaște un stat palestinian.

Tensiunile s-au amplificat și mai mult după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, Gideon Sa’ar acuzând la începutul lunii martie Spania că „stă de partea tiranilor” pentru opoziția sa față de război.

(Citește și: ”Cristian Grosu / München: Să nu ne despletim și să nu ne sfâșiem hainele deplângând ”noua ordine mondială””)

(Citește și: ”Insula vitală pentru supraviețuirea regimului și economiei iraniene, încă neatinsă de atacurile americano-israeliene. Găzduiește prinicpalul terminal de export al țițeiului”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța

Chestiunea
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți