Spania își retrage permanent ambasadorul din Israel, pe fondul poziției față de atacarea Iranului

Spania și-a retras permanent ambasadorul din Israel marți, în contextul în care ce impasul diplomatic dintre cele două țări s-a adâncit, ca urmare a opoziției Spaniei față de atacurile comune americano-israeliene asupra Iranului, potrivit Reuters.

Ambasadorul fusese chemat înapoi în septembrie anul trecut, într-un context de dispută diplomatică legată de măsurile adoptate de Spania, care interziceau avioanelor și navelor care transportau arme către Israel să intre în porturile sau spațiul său aerian, ca urmare a ofensivei militare israeliene din Gaza, catalogată de ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, drept antisemită.

Marți, Spania a publicat în Monitorul Oficial un comunicat prin care anunța încetarea mandatului ambasadorului. Ministerul de Externe spaniol a precizat că ambasada de la Tel Aviv va fi condusă pe termen previzibil de un însărcinat cu afaceri.

Această decizie marchează o nouă escaladare în relațiile diplomatice dintre cele două țări, deja tensionate de la lansarea ofensivei Israelului asupra Fâșiei Gaza în octombrie 2023.

Ambasada Israelului din Spania este de asemenea condusă de un însărcinat cu afaceri, după ce Tel Avivul și-a rechemat ambasadorul în mai, în semn de protest față de decizia Spaniei de a recunoaște un stat palestinian.

Tensiunile s-au amplificat și mai mult după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, Gideon Sa’ar acuzând la începutul lunii martie Spania că „stă de partea tiranilor” pentru opoziția sa față de război.

