SpaceX, debut spectaculos pe Nasdaq: +19% în prima zi, evaluare de 2,1 trilioane de dolari după cel mai mare IPO din istorie

Acțiunile SpaceX au crescut cu 19% vineri, la debutul pe Nasdaq, după cea mai mare ofertă publică inițială din istorie. Acțiunea a închis la aproximativ 161 de dolari, evaluând compania la 2,1 trilioane de dolari, și a continuat să urce în tranzacțiile extinse, adăugând încă circa 100 de miliarde de dolari la capitalizarea de piață, potrivit .

Acțiunile au debutat la 150 de dolari sub simbolul bursier SPCX, după ce SpaceX a atras 75 de miliarde de dolari prin IPO. Prețul maxim al zilei a fost de 176,52 dolari. Peste 500 de milioane de acțiuni au fost tranzacționate, un volum apropiat de prima zi a Facebook, când s-au tranzacționat aproximativ 580 de milioane de acțiuni în 2012.

Președinta și COO Gwynne Shotwell a dat semnalul de deschidere a ședinței de tranzacționare vineri, în timp ce Musk se afla în Texas, iar Shotwell la Nasdaq, în New York.

Musk a declarat, într-un livestream organizat de JPMorgan Chase înainte de IPO, că SpaceX a fost pe flux de numerar pozitiv încă din jurul anului 2015. El a spus că dorește listarea companiei acum pentru a atrage capital necesar unei „faze semnificative de creștere”, cu planuri de a plasa peste 100.000 de sateliți pe orbită pentru comunicații și de a construi centre de date pentru inteligență artificială în spațiu, printre alte inițiative.

Musk, care a devenit primul trilionar din lume pe baza participațiilor sale combinate la SpaceX și Tesla, a fondat compania ca producător de rachete reutilizabile, însă singura divizie profitabilă în prezent este serviciul de internet prin satelit Starlink.

SpaceX a achiziționat startup-ul xAI al lui Musk în februarie 2026. Odată cu aceasta au fost preluate centrele de date ale companiei, modelele AI Grok și un chatbot și generator de imagini controversat cu același nume, precum și rețeaua socială X, cunoscută anterior ca Twitter.

Potrivit prospectului, SpaceX a acumulat pierderi totale de 41,3 miliarde de dolari de la înființarea sa în 2002.

Acțiunile Tesla au crescut cu 1,8% până la 406,43 dolari vineri. Capitalizarea bursieră a producătorului de vehicule electrice se situează acum la aproximativ 1,5 trilioane de dolari.

***