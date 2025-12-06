SpaceX ar urma să se listeze în 2026. Producătorul de rachete ar putea valora 800 mld. dolari

SpaceX le-a transmis investitorilor și reprezentanților instituțiilor financiare că intenționează să inițieze o ofertă publică inițială (IPO) în a doua jumătate a anului viitor, potrivit Reuters, care citează publicația The Information.

Producătorul de rachete fondat de Elon Musk (foto) ia în calcul listarea la bursă a întregii companii, inclusiv Starlink, serviciul său de internet prin satelit, potrivit raportului.

Musk declarase în 2020 că SpaceX plănuia să listeze Starlink peste câțiva ani, odată ce creșterea veniturilor va deveni stabilă și predictibilă. SpaceX nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Compania ar fi demarat o vânzare secundară de acțiuni

Știrea privind un posibil IPO vine după un articol de presă care susținea că SpaceX demarează o vânzare secundară de acțiuni ce ar evalua compania producătoare de rachete la 800 de miliarde de dolari, punând-o în competiție cu OpenAI pentru titlul de cea mai valoroasă companie privată.

Directorul financiar al SpaceX, Bret Johnsen, le-a vorbit investitorilor în ultimele zile despre această vânzare, a relatat anterior vineri The Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu situația. Noua evaluare potențială este dublă față de valoarea de 400 de miliarde de dolari obținută într-o recentă vânzare secundară de acțiuni.

Evaluarea de 800 de miliarde de dolari ar plasa SpaceX înaintea OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, care era evaluată la 500 de miliarde de dolari în luna octombrie, făcând din SpaceX cea mai valoroasă companie privată din lume, potrivit datelor Crunchbase.

Separat, Bloomberg News a relatat vineri că SpaceX se pregătește să vândă acțiuni deținute de persoane din interior, la un preț de aproximativ 300 de dolari pe acțiune, ceea ce ar evalua compania la circa 560 de miliarde de dolari.

Mai mulți miliardari și companii private, inclusiv SpaceX și Blue Origin a lui Jeff Bezos, alimentează o nouă cursă spațială în Statele Unite, investind sume uriașe în rachete, sateliți și misiuni lunare.

