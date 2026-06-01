SpaceX a obținut un contract de 4,16 mld $ pentru plasarea pe orbită a unei noi generații de sateliți militari

Forţa Spaţială a SUA (U.S. Space Force) a atribuit companiei SpaceX un contract în valoare de 4,16 miliarde de dolari pentru dezvoltarea unei noi generaţii de sateliţi militari destinaţi detectării şi urmăririi ameninţărilor aeriene, inclusiv a rachetelor, transmite Reuters, preluat de news.ro

Programul, denumit Space-Based Advanced Moving Target Indicator (SB-AMTI), va combina senzori spaţiali, legături securizate de comunicaţii şi centre de procesare la sol pentru a crea o reţea integrată de supraveghere şi avertizare timpurie.

Sistemul va reprezenta una dintre componentele esenţiale ale proiectului american de apărare antirachetă Golden Dome, iniţiativa promovată de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru consolidarea protecţiei împotriva ameninţărilor aeriene şi balistice.

Potrivit Forţei Spaţiale, constelaţia iniţială de sateliţi ar urma să fie operaţională până în 2028 şi să ofere armatei americane o capacitate timpurie de eliminare a „punctelor oarbe“ din sistemele actuale de supraveghere.

Contractul face parte dintr-un program mai amplu în care mai multe companii sunt eligibile pentru comenzi viitoare. Autorităţile americane au precizat că vor acorda şi alte contracte în cadrul SB-AMTI în cursul anului viitor.

Este al doilea contract militar major obţinut de SpaceX în aceeaşi săptămână. Recent, compania a primit încă 2,29 miliarde de dolari pentru construirea unei reţele globale de comunicaţii prin satelit destinată conectării senzorilor şi platformelor militare americane.

Costul total estimat al programului Golden Dome a crescut între timp la aproximativ 185 de miliarde de dolari, cu 10 miliarde de dolari peste estimarea anterioară, pe fondul accelerării investiţiilor în capabilităţi spaţiale militare.

Contractul consolidează poziţia SpaceX ca principal furnizor privat de tehnologie spaţială pentru armata SUA şi vine într-un moment în care compania se pregăteşte pentru o ofertă publică iniţială (IPO) care ar putea evalua compania fondată de Elon Musk la peste 1.750 de miliarde de dolari.

***